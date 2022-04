Nejdražší koření: Vypěstujte si vlastní šafrán, je jednou z nejléčivějších bylin

Šafrán patří k těm vůbec nejdražším druhům koření, a tak se s ním v kuchyni zachází velmi opatrně. Kromě toho, že různým pokrmům dodá úžasnou a velmi specifickou chuť a barvu, má také skvělé léčivé účinky. Věděli jste, že jeho pravidelné užívání vás nemusí vyjít na horentní sumy peněz a že si jej můžete velice snadno vypěstovat na vlastní zahrádce?

Fráze jako například „takových dívek, jako je ona, je na světě jako šafránu” má rozhodně velmi dobré opodstatnění. Šafrán je totiž kořením, které rozhodně nepatří mezi ty nejlevnější. Zpravidla se prodává v miniaturních sáčcích, jejichž cena leckoho odradí od jeho zakoupení. Toto koření je populární hlavně ve španělské a francouzské kuchyni, hojně se ale používá i v kuchyni Blízkého východu. V receptech se užívá jen jeho nepatrné množství, které bohatě stačí na to, aby různým pokrmům dodalo kromě krásně žluté barvy také lahodnou chuť. Málokdo však ví, že šafrán oplývá i blahodárnými účinky na lidský organismus.

Když je něčeho opravdu málo, říká se, že je toho jako šafránu. Zdroj: Petar Bonev / Shutterstock.com

Šafrán a jeho účinky na zdraví

Šafrán, známý také jako krokus, používali v medicíně už staří Římané a Řekové, a to hned k několika účelům. Jeho užívání má příznivý vliv na trávení, napomáhá totiž k produkci žaludečních šťáv. Když jej tedy přidáte do jídla, pokrm bude mnohem lépe stravitelný. Kromě toho je také skvělou obranou před špatným cholesterolem v krvi. Tím ale jeho účinky zdaleka nekončí.

Toto červené koření zároveň slouží i jako slabší sedativum. Jeho konzumace pomáhá při úzkostech, nervozitě, stresu i depresích. Skvěle působí i proti nespavosti a zlepšuje kvalitu spánku. Tiší bolest, zlepšuje paměť, podporuje obranyschopnost organismu, a dokonce dokáže zlepšit astma, léčit kašel a ulevuje od menstruačních bolestí. Navíc je považováno za poměrně silné afrodiziakum. Je bohatým zdrojem vápníku, železa, hořčíku, draslíku a také vitamínů A a C.

S užíváním šafránu je však třeba být dost obezřetní. V menších dávkách přináší tělu spoustu pozitivních účinků, v těch vyšších ale může být dokonce život ohrožující. Dojde-li k mírnějšímu předávkování, postižený může trpět halucinacemi a nevolnostmi. Ještě vyšší dávky mohou vést až k úmrtí. Smrtelnou dávkou šafránu je dvanáct gramů. Zároveň by se měly šafránu vyhýbat těhotné ženy. Ve větším množství totiž jeho konzumace může způsobit ztrátu plodu.

Proč je šafrán tak drahý?

Jako koření se používají červené blizny z fialových květů šafránu, které je nutné sbírat ručně, aby se nepoškodily. A právě proto, že je každá blizna sbírána ručně a není možné k tomu použít stroje, je cena šafránu tolik vysoká. Pracovníci musí blizny sbírat v brzkých ranních hodinách, aby barvu koření nespálily sluneční paprsky. Následně se koření suší a balí.

Z šafránu si můžete připravit například skvělé rizoto. Zdroj: Shutterstock

Jak pěstovat šafrán?

Asi jen málokdo ví, že šafrán lze vypěstovat i na vlastní zahrádce. Šafránu existuje několik druhů, ten, ze kterého lze sbírat vzácné koření, nese název šafrán setý. Cibulky šafránu nepotřebují k růstu moc času a již krátce po vysazení je možné koření sbírat. Stačí je vysadit v srpnu do hloubky zhruba 12 až 15 centimetrů, a to ideálně na místo s dobrým dosahem slunečních paprsků, nebo alespoň do polostínu. Do jamky na cibulky je lepší umístit pár kamínků, aby šafránu byla zajištěna lepší propustnost vody a potřebných látek z půdy. Cibulky sázejte s asi 15 centimetrovými rozestupy a pravidelně je zalévejte, aby byla půda vždy vlhká. Šafrán vysazený v srpnu kvete na podzim, zhruba v září. Když vykvete, stačí opatrně sesbírat blizny, usušit je na slunci a toto vzácné koření máte za zlomek ceny plně k dispozici. Používejte jej však s rozvahou.