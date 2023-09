Zajímáte se o hubnutí, přestože je vám už více než 50? Pokud chcete být štíhlí jako proutek a plní elánu, dejte si denně k večeři salát. Poradíme, jaký je nejlepší.

V případě, že vás trápí nadbytečné kilogramy a chcete se jich zbavit, nezbývá než změnit či doladit váš životní styl. Hubnutí je vždy o poměru pohybu a zkonzumovaného jídla. Proto pečlivě vybírejte, co jíte a zcela jistě zařaďte k večeři saláty. Nejenže zasytí, ale navíc jsou lehké a dostanete do těla značnou dávku vlákniny, zdraví prospěšných látek a vitamínů. Máme pro vás hned dva recepty.

Na jejich přípravu se můžete podívat v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zelný salát s mrkví a jablkem

Nejprve si pokrájejte na tenké nudličky celou hlávku zelí. Můžete použít běžné kruhadlo nebo velkou kuchyňskou škrabku. Stejně tak očistěte 2 velké mrkve, které lze buď pokrájet na nudličky nožem nebo nastrouhat na hrubším struhadle. Stejným způsobem si připravte i 1 celou salátovou okurku, pokud máte raději menší kousky, pokrájejte ji na drobné kostičky.

close info Cozy Home / Shutterstock.com zoom_in Nejprve si pokrájejte na tenké nudličky celou hlávku zelí.

Poslední surovinou bude 1 celé jablko, které oloupete a opět pokrájíte do vámi požadovaného tvaru. Všechny 4 připravené ingredience vložte do salátové mísy, zalijte dresinkem, promíchejte a nechte tak 10 minut odpočívat v chladu.

Salátový dresink

V misce smíchejte 75 g bílého jogurtu, 2 lžičky hrubozrnné hořčice, 1 lžičku medu, čerstvou šťávu z jednoho citronu nebo limetky, 2 lžíce kvalitního olivového oleje, špetku soli a pepře. Veškeré ingredience řádně promíchejte.

Salát z čínského zelí

Do dalšího salátu, po němž se vám bude lehce hubnout, využijete tentokrát i vajíčka natvrdo. Vložte 6 vajíček do studené vody a jakmile začne vařit, stáhněte hrnec z plotýnky a nechte vejce v horké vodě 10 minut dojít. Potom vložte okamžitě vajíčka buď do vody s ledem, nebo je ochlaďte pod tekoucí studenou vodou. Budou se vám tak lépe loupat. Jakmile je zbavíte veškerých skořápek, oddělte bílky od žloutků.

close info Profimedia.cz zoom_in Zkuste i druhou variantu salátu z čínského zelí.

V tomto receptu využijete 1 celé čínské zelí. Pokrájejte ho na nudličky a vložte do misky. Aby bylo křehčí, promačkejte ho lehce prsty. Přidejte pokrájenou či nastrouhanou celou salátovou okurku a svazek pokrájené jarní cibulky i se zelenou natí. Nakonec přidejte pokrájené vařené vaječné bílky a veškeré použité ingredience řádně promíchejte.

Salátová zálivka

Tento salát přelijete zálivkou z uvařených žloutků, které si nejprve v misce rozmačkejte pomocí vidličky. Zalijte je 2 polévkovými lžícemi olivového oleje, stejným množstvím hustého řeckého jogurtu, přidejte i 1 lžíci hrubozrnné hořčice a společně s trochou soli a pepře pečlivě promíchejte.

