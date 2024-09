Nový trend na TikToku: Může salátová voda pomoci k lepšímu spánku?

Kristýna Stoklásková 14. 9. 2024 clock 3 minuty video

Každý z nás to zažil, ležíte v posteli, převalujete se a přemýšlíte, jak by bylo krásné jen tak zavřít oči a hned usnout. A teď si představte, že by řešení vašich problémů mohlo být tak jednoduché, jako vypít šálek obyčejné vody ze ... salátu. Ano, slyšíte správně. Jak salát ovlivňuje spánek?

Salátová voda se stala virálním trendem především díky sociálním sítím, kde lidé hledají alternativní způsoby, jak si zlepšit kvalitu spánku. Podle videí a uživatelských zkušeností si mnozí lidé pochvalují, že jim tento jednoduchý nápoj pomohl rychleji usnout a dosáhnout klidnějšího spánku. Proč by měl salát pomoci se spánkem? Tajemství údajně spočívá v látce zvané laktucin, kterou salát obsahuje. Tato přírodní chemická látka je známá pro své mírně uklidňující účinky. A římský salát, ten s těmi krásně svěžími zelenými listy, má laktucinu podle všeho více než jeho jiné druhy. Lidé, kteří salátovou vodu zkoušeli, přísahají, že se po ní cítí uvolněněji a snáze usínají. Ale než se vrhnete do kuchyně a začnete vařit listy salátu ve vodě, pojďme se podívat, jak to celé vlastně funguje. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu VERIFY – Ne, není žádný důkaz ohledně salátové vody a vlivu na spánek. Zdroj: Youtube Salátová voda Pokud máte problémy se spánkem, jistě jste už slyšeli o mnohých různých přírodních metodách – heřmánkový čaj, levandulová vůně, teplá mléka s medem apod. Salátová voda je jen další možností, jak zkusit něco nového a možná překvapivě účinného. Příprava salátové vody je přitom naprosto jednoduchá. Stačí vzít pár listů římského salátu, dát je do hrnce s vodou a nechat vařit zhruba deset minut. Vznikne vám jemně zbarvený odvar, který by podle některých měl fungovat jako jemné, přírodní uspávadlo. Pokud nemáte rádi příliš nevýrazné chutě, můžete přidat lžičku medu nebo trochu citronové šťávy. Zkrátka si ho upravit tak, aby vám chutnal. A pak už stačí jen vypít šálek před spaním a čekat, jestli se dostaví ten vytoužený klid. Rituál před spaním Jedna z věcí, která se nedá popřít, je fakt, že samotný rituál přípravy a pití něčeho teplého před spaním může přinést určité uklidnění. Ať už je to šálek čaje nebo salátová voda, teplá tekutina může pomoci tělu i mysli se uvolnit. Je to taková malá chvíle, kdy se zastavíte, nadechnete, a připravíte se na klidnou noc. Někdy právě takové malé rituály dokáží víc než všechny léky světa. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Samotný rituál přípravy a pití něčeho teplého před spaním může přinést určité uklidnění. Navíc, pokud se rozhodnete vyzkoušet salátovou vodu, rozhodně nemáte co ztratit. Nejenže salát je zdravý a plný vitamínů, ale také vám určitě neublíží. Na rozdíl od farmaceutických léků, které mohou mít různé vedlejší účinky, je salát naprosto přírodní. Můžete ho vyzkoušet na vlastní kůži a uvidíte, jestli na vás bude mít pozitivní efekt. A kdo ví, třeba se právě tento nenápadný nápoj stane vaší tajnou zbraní pro klidné noci plné hlubokého spánku. Související články close Zdraví Olej z hroznových jader skvěle poslouží na skvrny po akné a jizvy video close Zdraví Lékařka: Tato běžná zahradní činnost pomáhá předejít demenci video Zdroj: healthline.com

