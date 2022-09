Domácí šalvějové víno je elixír mládí: Jak prospěje ženám nad padesát

Šalvěj lékařská je dobře známou bylinkou, která má na lidský organismus skvělé účinky. Vůbec nejvíce ale pomáhá hlavně ženám po padesátce, které se mohou v důsledku menopauzy a snižování hormonu estrogenu potýkat s nejrůznějšími těžkostmi. Věděli jste, že kromě čaje se dá ze šalvěje připravit i lahodné víno?

Zdroje: lindamahelova.cz, receptyonlince.cz, zena.aktualne.cz, ncbi.nlm.nih.gov

Období menopauzy může být pro každou ženu velmi náročné. A není se čemu divit. Během přechodu totiž dochází v organismu k celé řadě změn, které se mohou projevovat různými nepříjemnostmi. Bojovat s nimi můžete pomocí léků, ale také přírodní cestou a vsadit na bylinky. Hlavně pak na šalvěj, jejíž blahodárné účinky potvrzují i četné vědecké studie.

Ze šalvěje se nejčastěji připravuje čaj. Zdroj: shutterstock.com

Menopauza a její příznaky

V průměru nastává u žen menopauza mezi 49. a 51. rokem věku. V přechodu dochází ke snižování tvorby ženského hormonu estrogenu, kvůli čemuž může u žen nastat několik zásadních problémů. Patří mezi ně například nespavost, návaly horka a s nimi spojené nadměrné pocení, bolesti hlavy a v některých případech také psychické obtíže v podobě úzkostí a depresí. Právě kvůli zhoršenému psychickému zdraví často dochází i ke ztrátě libida.

Šalvěj překvapí svými účinky

Jednou z nejlepších bylinek, které lze v menopauze užívat, je bezpochyby šalvěj lékařská. Ta totiž obsahuje látky, jež jsou velmi podobné právě estrogenu, kterého v průběhu menopauzy v těle ubývá. Čaj ze šalvěje mimo jiné dokáže také omezovat nadměrné pocení. Vyrobíte-li z ní pak víno, zatočí i s nespavostí, pomůže od pocitu vyčerpání a uleví od psychické zátěže.

Šalvějové víno překvapí svou chutí i účinky. Zdroj: shutterstock.com

Šalvějové víno

O účincích šalvějového vína dobře věděli už naši předci, postupem času se na něj ale tak trochu pozapomnělo. Nyní je čas jej znovuobjevit a připomenout si, proč na něj dříve lidé nedali dopustit. Postačí vám k tomu asi tři lístky čerstvé šalvěje, které se ale dají nahradit 10 gramy sušených šalvějových lístků, a pak jeden litr dobrého bílého vína.

Lístky šalvěje vložte do čisté nádoby, pracujete-li s čerstvými listy, před použitím je ještě dobře omyjte, osušte a nasekejte. Následně je zalijte vínem, nádobu dobře uzavřete a nechte listy ve víně jeden týden louhovat. Během toho obsah nádoby čas od času dobře protřepejte. Nakonec víno scedíme. Použít můžeme jemné sítko, ideálně však plátýnko, aby bylo víno skutečně čisté. Šalvějové víno pak uchovávejte v chladničce. Užívejte jej v podobě jedné polévkové lžíce každý den po jídle. Nepříjemné příznaky menopauzy by měly odeznít nejpozději do dvou týdnů.