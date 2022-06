Proč jednou za čas přimíchat do šamponu jedlou sodu

Jedlá soda se používá na spoustu věcí a oblíbený je i trik s přimícháním trošky do šampónu. Víte, proč přidat jedlou sodu do šamponu a jaký to bude mít efekt na vše vlasy?

Multifunkční jedlá soda ve spojení s šampónem

Jedlá soda je jedním z prostředků, který se má téměř neomezená využití. Obyčejná jedlá soda se stala nejen pomocníkem v kuchyni, ale také v domácnosti obecně, na zahradě i v koupelně, a to nejen pro čištění spár mezi dlaždicemi. Jedlá soda se také používá do různých kosmetických a čistících přípravků, ať už na zuby, vlasy či pokožku. Jak a proč použít jedlou sodu v šamponu?

Jedlou sodu rozhodně lze použít i na mytí vlasů, ale je třeba zdůraznit, že se takové praktiky doporučují jen výjimečně. Občasné, nikoli však pravidelné mytí vlasů a pokožky hlavy jedlou sodou má skutečně hloubkově očistné účinky, které se doporučují jako detox. Povšimněte si, že přípravky se sodou se vždy kombinují s následným oplachem z octa. Není to náhoda a má to své důvody.

Jedla soda je multifunkční prostředek, který má v domácnosti mnohá využití. Zdroj: Gita Kulinitch Studio/Shutterstock.com

Jedlá soda, šampón a pH

Jedlá soda je, jak známo, zásaditá a ocet naopak kyselý. Pokožka hlavy i vlasy mají víceméně neutrální pH, a to je rozhodně vhodné zachovat. Použijete-li sodu, tak vlas do hloubky pročistí a šupinky vlasů se otevřou. To sice pomůže hloubkovému umytí takových vlasů, nicméně to není stav žádoucí, a to by se ukázalo hned po usušení. Proto je následně nutné použít jablečný nebo jiný ocet, případně šťávu z citronu, jejichž kyselost vlasové šupinky opět uhladí a stáhne. Vlasy jsou po takovém oplachu krásně lesklé a pH se opět vrátí k normálu.

O tom, že v případě jedlé sody jde o skvělý mycí prostředek, není pochyb, nicméně není vhodné dlouhodobé používání sody a octa. Pokud byste nepoužívali nic jiného, brzy by vlasy i pokožka hlavy reagovaly na nepřiměřené náhlé změny pH. Někteří uživatelé těchto přírodních prostředků pak trpí zvýšenou lámavostí a třepením vlasů. Jedlou sodu proto používejte maximálně jednou za měsíc a nezapomeňte na kyselý oplach, který navrátí vlasům i skalpu přirozené pH.

Na hloubkové mytí pomocí sody ji stačí smíchat s šamponem 1:1. Zdroj: Parilov/Shutterstock.com

Jak použít jedlou sodu a šampón?

Jak na vlasový detox? Je to docela snadné. Poměr mezi šamponem a sodou je 1:1. Smíchejte obě suroviny, umyjte vlasy běžným způsobem a opláchněte. Dobré je také vědět, že tento sodou obohacený šampon má zesvětlující účinky na barvených vlasech. Výraznějšího zesvětlení docílíte až po 20 minutách působení. Takže krátké promnutí vlasů, umytí vodou a opláchnutí octem či citronem by neměly způsobit žádné změny intenzity barvy, pokud ji používáte.