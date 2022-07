Santolína blahodárná je zdravotní zázrak: Čistí střeva a mírní bolesti

Středomořská bylinka santolina je skvělá nejen svým vzhledem, ale i svými účinky a úžasnou výraznou vůní. Na pěstování je naprosto nenáročná a vždy bude zajímavou dominantou vaší zahrady.

Santolína neboli svatolina je dekorativní bylinka, která vás ohromí svou vůní na zahradě, ale i doma ve váze. Upoutá na první dobrou svými stříbřitými listy a velkým množstvím drobných, pestře žlutých kvítků. A navíc se jedná o bylinku, která má blahodárné účinky na lidský organismus, což potvrzují i některé vědecké studie.

Santolína je doma v Dalmácii

V případě, že jezdíte na dovolenou do Chorvatska, můžete tam santolinu obdivovat na všech prosluněných skalných svazích. Řadí se do odrůd středozemních vytrvalých a dřevnatějících bylinek, které můžete snadno pěstovat i v našich klimatických podmínkách. Stačí, když ji dopřejete slunné místo a lehkou půdu. Santolína bude vždy nádhernou součástí bylinkového záhonu, a to nejen po odkvětu, ale i během podzimu a zimy, kdy rostliny uschnou. Pro její vůni ji snadno můžete využít i v kuchyni, a tak by byla škoda, aby na vaší zahrádce scházela.

Jak santolinu poznáte

Květina má charakteristické úzké a jemně zpeřené listy a může vám svou strukturou připomínat známý řebříček. Santolína vytváří podle konkrétního druhu 20 až 90 cm vysoké neopadavé keříčky, které mají hustý polokulovitý tvar. Protože se velice snadno rozrůstá, můžete ji využít jako půdokryvnou rostlinu, ale perfektně se hodí i jako nízký živý plot. Zhruba koncem května vykvétá a tvoří malé zářivě žluté květy, které rostlinu zdobí po celé léto. Na podzim je možné santolinu seříznout a usušit ji.

Santolíně se říká „olivová bylinka“

Tento název vychází z jejího příjemného aroma, protože svým způsobem připomíná vůni oliv nebo maggi. Díky tomu se velice hodí k dochucování pokrmů italského typu. Právě v Itálii je santolína velice často používanou bylinkou v kuchyni, a tak na ni narazíte nejen ve volné přírodě, ale i ve všech soukromých zahradách.

Využijte léčivé síly santolíny

Bylinka byla často využívána už v antickém Řecku pro své bohaté léčivé účinky a v oblibě byla i u všech arabských národů. Využívala se hlavně k léčbě pohybového aparátu, na záněty kloubů, revmatismu, bolavých svalů, na výplachy očí a k omývání pokožky při různých kožních problémech. Lze ji také použít jako hojivý obklad na rány a pro tvorbu nové tkáně v jizvě. Perfektně funguje i jako analgetikum, působí proti střevním parazitům a povzbuzuje činnost jater.

Bylinku můžete využít i pro přípravu čajového nálevu. Ovšem vnitřně se santolína užívá vždy jen v malých dávkách a není vhodná pro těhotné ženy a děti. Odvar pomáhá i při nedostatečné nebo naopak silné menstruaci. Výborně povzbuzuje produkci trávicích šťáv a enzymů, což účinně pomáhá ke zklidnění žaludku. Často je doporučována jako podpůrný prostředek při žloutence a problémech se žlučníkem.

Slouží i jako vykuřovadlo

Santolína je také velice účinným prostředkem proti obtížnému hmyzu, a to ve formě vykuřovadla nebo přírodního repelentu. Dokonce se říká, že se díky ní můžete zbavit zlých sil. A zajímavost na závěr? Údajně má bylina schopnost učinit člověka neviditelným. Ale to je spíše z říše fantazie...

