Co se stane, když budete jíst denně několik sedmikrásek. Na jaře je to zázrak

Nechte rozkvést váš jídelní talíř a naservírujte si na něj sedmikrásky! Nejenže mají zajímavou nahořkle oříškovou chuť, ale jsou i plné vitamínů a báječně utuží vaše zdraví.

Sedmikráska neboli chudobka je v naší blízkosti každý rok od jara až do podzimu. Jejich křehké květy jsou nádhernou ozdobou celé přírody, takže není těžké si je nasbírat. Sedmikrásky najdete na loukách i v parcích a možná i u vás na zahradě. Využijte léčebné schopnosti sedmikrásky a přidávejte si ji do jídla. Neprohloupíte, a ještě si pochutnáte.

Sedmikráska chudobka (Bellis perennis)

Proč se jí říká chudobka? Je totiž velice nenáročná na živiny a k životu jí stačí chudé půdy. Přesto jí vyhovují i opečovávané slunné trávníky. Lidově se jí někdy říká husí kvítko a od nepaměti jde o významnou léčivku. Podle legendy vyrazily květiny v místě, kde padaly na zem Mariiny slzy při útěku do Egypta. Přestože je tato květina drobná a docela nenápadná, má svou moc a lidé dříve věřili, že přináší štěstí a lásku.

Zaskočila vás zvýšená teplota, horečka nebo chřipka? Nasaďte sedmikráskový čaj nebo sirup. Zdroj: shutterstock.com

Sedmikrásku zná skoro každý

Drobná planá bylinka s bílými či jemně narůžovělými okvětními lístky a žlutým středem je vytrvalá rostlina vysoká 5 až 15 cm. Z válcovitého oddenku vyrůstá přízemní růžice listů, která je na okrajích vroubkovaná a lehce chlupatá. Úbory má rostlinka složené z jednotlivých kvítků. Okrajové jsou bílé nebo mírně narůžovělé a středové trubkovité a jasně žluté. Jsou velmi odolné a vydrží mráz až do mínus 15 °C.

Sedmikrásky jsou heliotropické

Rostliny mají stejnou vlastnost jako slunečnice a otáčejí své květy za sluncem. Ve chvíli, kdy stojí slunce na obloze vysoko, jsou květy zcela otevřené. Jakmile je pod mrakem, zatáhnou se. Stejně tak v noci se zavírají a květ se mírně ohne směrem k zemi. Asi i proto se jim někde říká „denní očko“, „oko Bulhara“ nebo „oko dne“.

Jezte každý den pár sedmikrásek

Bylinkáři doporučují konzumaci sedmikrásek především při boji s únavou. Máte tedy možnost zvýšit svou energii i zdraví na celou letní sezónu. Květy sedmikrásky totiž obsahují mnoho významných látek, které velmi pozitivně ovlivňují naše zdraví. Patří mezi ně například hořčiny, třísloviny, flavonoidy, silice, saponiny, inulín nebo sliz. Kromě jiného jsou velice užitečné i organické kyseliny, cukr, vitamin C a minerální látky jako vápník, hořčík, draslík. A hlavně? Sedmikráska je silný antioxidant a posiluje přirozenou imunitu organismu.

Po sedmikráskách se vám bude lépe dýchat

Sedmikrásky jsou užitečné pro své výborné protizánětlivé účinky, kterých se velice často využívá při léčbě dýchacích cest, kašle, astmatu, chronických onemocněních průdušek a při rekonvalescenci po zápalu plic. Zaskočila vás zvýšená teplota, horečka nebo chřipka? Nasaďte sedmikráskový čaj nebo sirup.

Pevné kosti a rychlejší hubnutí

Protože sedmikrásky působí močopudně, jsou velice užitečné při revmatismu a dně. Zbavují tělo kyseliny močové, dokonale uvolňují křeče a ulevují v počátku menstruace při bolestech. Podílejí se na lepším vstřebávání vápníku a pomáhají tak při osteoporóze. Když sedmikrásky zařadíte do pravidelného jídelníčku, budou vám pomáhat čistit krev, prospívat játrům, žlučníku i slezině. Protože podporují zrychlení metabolismu, využívají se při detoxikačních kúrách a během hubnutí.

Květy sedmikrásek se užívají jako zdravá přízdoba do salátů a jako jarní zelenina. Zdroj: shutterstock.com

Sedmikráska v kuchyni

Ze sedmikrásek si můžete udělat léčivý lahodný čaj, sirup i tinkturu. A velice dobře je využijete při přípravě mnoha pokrmů. Květy se užívají jako zdravá přízdoba do salátů a jako jarní zelenina. V malém množství květy skvěle podtrhnou chuť divočiny, a to i v naloženém stavu. Poupátka se nakládají do octa jako sedmikráskové kapary. Čerstvé listy s poupátky můžete upravit jako salát s cibulí a se šťovíkem. Velice se také hodí do bramborových salátů, bylinkového másla, omáček, polévek, omelet, pomazánek i nádivek. A víte, jak sedmikráska chutná na čerstvém krajíci chleba s máslem? Budete velice mile překvapeni! Je to naprostá a osvěžující lahoda.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.fresh.iprima.cz, www.toprecepty.cz