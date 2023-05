Sedmikrásky: 10 zázračných zdravotních účinků, které zná jen málokdo

Znáte dobře sedmikrásky, které naše babičky nazývaly chudobkami? Používáte je, víte nač a proč byste měli? Sedmikráska patří mezi neobyčejné plevely, které byste rozhodně neměli přehlížet.

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.bylinkyprovsechny.cz

Vytrvalé a téměř stálekvetoucí sedmikrásky

Už vás těší na zahradě první sedmikrásky? Sedmikrásky, čili chudobky, najdete v různých koutech světa, běžně v Asii, severní Africe nebo na Novém Zélandě. U nás se můžete potkat jen s jedinou zástupkyní tohoto druhu. Je jí sedmikráska chudobka, která se přirozeně vyskytuje kdekoli v trávě. Šlechtěné, především plnokvěté, kultivary jsou ozdobou záhonů a truhlíků. Jejich květy jsou často významně větší, také růžové až karmínové.

Podívejte, co říká o sedmikráskách paní Michaela z Bylinkového ráje, která se specializuje na sběr a používání našich bylin.

Sedmikráska: plevel nebo léčivka?

Ale i obyčejná chudobka je vlastně neobyčejná a svými kvítky nás těší skoro celý rok, protože průběžně nakvétá. Už po generace je to bylinka používaná v lidovém léčitelství a ví se o ní, že má především protizánětlivé účinky.

Používá se čerstvá i sušená na záněty v ústech, dýchací obtíže a kašel, ale také revmatické problémy. Chudobka také působí proti bolesti. Stejně jako většina bylin podporuje i trávení, může mít až laxativní účinky. Sedmikráska pročišťuje krev a zásadně napomáhá hojení. Odvary se používají i zevně k ozdravení a projasnění pokožky, prý by měla umět i minimalizovat tmavé skvrny na kůži.

Sběr listů i květů se doporučuje během poledních hodin kdykoli během roku, zatímco kořen je možné vyrývat a používat ke sběru jen brzy na jaře a na podzim.

Oproti řadě jiných bylinek se sedmikráska nehodí jen na čaj. Je to bylinka nejen chutná, ale i pěkná. Rozhodně se ji nemusíte bát přidat do jídel.

Jedlé květy sedmikrásek jsou také nádhernou dekorací zákusků. Zdroj: Profimedia

Protože je to pěkná rostlinka a nevypadá ani na talíři podezřele, sedmikráska se s oblibou používá i do salátů nebo jako ozdoba obložených chlebů, přísada pomazánek, másel či tvarohů. K velké oblibě jedlých květů přispěl také veganský a raw trend, které používají květy na ozdobu slaných i sladkých pokrmů. Nic není tak krásné jako čerstvé květy! V kombinaci s moučníky, saláty i pomazánkami to sedmikráskám opravdu sluší.