Toto jsou příznaky blížícího se selhání ledvin. Mohou být velmi nenápadné

Ročně v Česku podstoupí hemodialýzu asi 11 000 lidí. Z toho 7 000 pacientů se musí léčit dlouhodobě. Selhání ledvin je jednou z nemocí, která ohrožuje cukrovkáře, lidi s vysokým krevním tlakem nebo s imunologickým onemocněním. Jak poznat první příznaky selhání ledvin?

Selhání ledvin je stav, při kterém ledviny nejsou schopny vylučovat odpadní látky z těla, udržovat rovnováhu vody a elektrolytů a acidobazickou rovnováhu. Selhání ledvin se může vyvinout u člověka, jehož funkce ledvin byla doposud normální. Tomu se říká akutní selhání. Chronické selhání je důsledek ledvinového onemocnění, při kterém docházelo k postupnému poklesu funkcí tohoto orgánu. V roce 2019 muselo docházet na dialýzu 4034 pacientů s akutním selháním ledvin a 6917 lidí s chronickým selháním. Nové ledviny se ročně dočká kolem 500 jedinců.

Chronické selhání ledvin

U chronického renálního selhání dochází k postupnému selhávání ledvin několik let. Vede k nenávratnému poškození orgánu, ke smrti nebo nutnosti docházet na dialýzu. Ohroženi jsou ti, kteří mají vysoký krevní tlak, trpí cukrovkou, mají vysoký věk nebo nadužívají léky proti bolesti. Má dohromady 4 stádia, pro které jsou typické fyziologické změny.

Středně těžké renální selhání

Že je něco v nepořádku může člověk zjistit až v druhém stadiu selhávání ledvin. To trvá klidně i několik let. Pokud se cítíte často malátní, máte neustále žízeň, chodíte často na malou, jste unavení a trpíte dušností, obraťte se na svého lékaře. Měl by vám provést testy.

Pokročilé stadium

Toto stadium je velice nebezpečné. Projevuje se pigmentací kůže, průjmy a bolestí břicha, krvácením z dásní, zvápenatěním měkkých tkání, nespavostí, apatií a mravenčením či pálením končetin.

Akutní selhání ledvin

Toto selhání je velice nebezpečné. Jedná se o náhlé a prudké zhoršení funkce ledvin, kdy močovina zůstává v organismu. Pokud překročí hraniční hodnoty, hroutí se metabolismus. Na rozdíl od chronického selhání se vyvíjí v rozsahu několika hodin nebo dnů. Mezi rizikové faktory patří nízký krevní tlak např. při silném krvácení, infekce, zánět slinivky břišní nebo terapie neurotoxickými farmaky. Při akutním selhání ledvin se snižuje tvorba moči, objevují se rozsáhlé otoky obličeje a končetin a nevolnost.

Selhání ledvin - první příznaky

Varovné příznaky není radno přehlížet

Snížená produkce moči

Jelikož jsou ledviny spojené s močí, jeden z prvních příznaků poznáte na toaletě. A to tak, že se sníží produkce moči. Také to, že cítíte sníženou potřebu chodit na malou, by měl být impuls k návštěvě lékaře.

Otok

Když klesá funkce ledvin, snižuje se také jejich schopnost filtrovat tělesný odpad a tekutiny. Výsledkem je hromadění tekutin v tkáních a vznik otoku. Obvykle jde o končetiny, břišní dutinu nebo plíce. Pokud se tekutina shromažďuje v plících, zhoršuje se dýchání.

Únava

Závažné poškození ledvin se projevuje stavem s názvem urémie, při kterém se hromadí zplodiny metabolizmu dusíku. Mezi hlavní příznaky urémie patří únava, křeče, bolest hlavy, zvracení, svědění kůže a roztěkanost.

Svědivá a suchá pokožka

Zdravé ledviny neodstraňují jen odpad z těla a nadbytečnou tekutiny, ale pomáhají také vytvářet červené krvinky, udržovat kosti silné a udržují správný poměr minerálů v krvi. Suchá a svědící pokožka může být známkou disbalance minerálů a živin v krvi.

Pěnivá moč

Nadměrné bubliny v moči, které nejde ani spláchnout, naznačují, že se v moči objevují bílkoviny. Pěna je podobná té, která se tvoří, když mícháte vajíčka.

