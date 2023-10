Kopřivy jsou často považované za obtížný plevel, ale zároveň se jedná o velice užitečnou bylinku se zajímavými účinky. A zdravotním zázrakem jsou i jejich drobná semínka. Právě teď dozrávají, nepropásněte to.

Kopřivy najdete v přírodě vlastně skoro všude. Daří se jim hlavně na rumištích, v příkopech, podél cest a plotů, v křovinách i vlhkých lesech. Zpravidla se této rostlině vyhýbáme, abychom se nespálili, ale určitě stojí za to si vzít rukavice a nasbírat si ji. Nejen její léčivé listy, ale právě teď se můžete pustit i do sběru jejích semínek.

Více se o kopřivovém semínku dozvíte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Léčivo, které se hodí i na talíř

Taková obyčejná kopřiva se velice dobře hodí i do kuchyně. Mladé kopřivové listy jsou tradičně klíčovou ingrediencí velikonoční nádivky, ale můžete je také podusit jako špenát, přidat do slaných omelet a palačinek, anebo si z nich udělat chutné smoothies.

close info Shutterstock.com zoom_in Semena kopřiv se řadí k superpotravinám a dokonce se svými výživnými hodnotami vyrovnají chia semínkům.

Co všechno kopřiva i semínka umí?

Léčivých účinků kopřivy využívá lidstvo už od pradávna. Má velice rozmanité účinky a pomáhá s mnoha zdravotními neduhy. Kopřiva funguje jako antirevmatikum, antivirotikum i antidabetikum.

Pozitivně ovlivňuje činnost slinivky, žlučníku, jater i ledvin. Stejně tak urychluje hojivé procesy a působí proti vypadávání vlasů. Doporučuje se při chudokrevnosti, astmatu a na celkové povzbuzení a pročištění organismu.

Jak sbírat semínka

Z nasbíraných kopřiv semínka jednoduše otrhejte či ostříhejte a nechte je rozložené na plechu vyloženým pečicím papírem. Suché jsou ve chvíli, kdy budou šustit. V tuto chvíli je promněte nad sítkem, díky tomu oddělíte semínka od případných zbytků listů a natě. Skladujte je v uzavíratelné sklenici.

Semínka jsou superpotravina

Semena kopřiv se řadí k superpotravinám a dokonce se svými výživnými hodnotami vyrovnají chia semínkům. Obsahují vitaminy A, B, C a E, ale také draslík, železo a vápník. Stejně jako kopřivové listy si můžete i semínka přidávat do jídla. Jsou skvělé například v salátech, jogurtech, kaších, ale i v nápojích. Kopřivová semínka si můžete také naložit do medu.

close info Shutterstock.com zoom_in Z nasbíraných kopřiv semínka jednoduše otrhejte či ostříhejte a nechte je rozložené na plechu vyloženým pečicím papírem.

Konzumace jen v suchém stavu

Můžete klidně ochutnat i semínka syrová, ale buďte připraveni na popálený jazyk. Jakmile jsou usušená, tato lapálie vám už hrozit nebude. Naopak se můžete těšit na příjemně křupavou zdravou pochoutku s jemnou chutí.

