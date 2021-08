Semínka z melounu nevyhazujte! Je to poklad s mnoha užitečnými využitími

Patříte mezi milovníky sladkých melounů? Není divu, je to ideální letní ovoce, které nejen osvěží, ale i blahodárně působí na lidské tělo. A překvapení? Nevybírejte z nich semínka! Klidně je jezte, anebo se jich alespoň nezbavujte. Jsou neskutečně zdravá a jejich využití v kuchyni je nesmírně pestré!

Když jsem byla malá holka a jedla jsem s chutí melouna, často jsem od dospělých slyšela: „Dávej pozor a nespolkni žádnou pecku, je to nebezpečné“. Znala jsem i historku, že když semínko spolknu, budu muset do nemocnice. Nejvtipnější byl můj děda, který mě alespoň upozorněním, proč nejíst černá jadérka, rozesmál: „Když je sníš, vyrostou ti z uší melouny“. Jeho myšlenka mi byla vlastně dost sympatická, napadlo mě, že se nebudu muset tahat s těžkou síťovkou s obrovským melounem z obchodu, ale stanu se samozásobitelkou a své vlastní melouny budu mít stále po ruce. Přestože jsem pecky jedla hlava nehlava, nikdy se mi nic nestalo.

Nejzdravější část melounu? Semínka!

Doba pokročila a v současnosti je jasné, že melounová semínka jsou zdravá, a navíc se řadí mezi kvalitní zdroje vlákniny a antioxidantů. A nejen to! Ve 100 gramech těchto malých oválků se nachází až 35 gramů bílkovin! Takže není divu, že byla semínka dokonce označena za superpotravinu roku 2017!

Melounová semínka dokonce označena za superpotravinu roku 2017! Zdroj: profimedia.cz

Bohatá jsou i na vitamíny skupiny B a významné minerály jako hořčík draslík, sodík, měď a železo. Zajímavé je, že železo obsažené v semínkách je tělem lépe asimilováno, když je jíte společně s melounovou dužinou. Obsahuje totiž značné množství vitamínu C, který napomáhá správnému vstřebávání železa. Drobná jadérka jsou bohatá i na vícesytné mastné kyseliny, které snižují hladinu cholesterolu a pozitivně ovlivňují kardiovaskulární a imunitní systém.

Spolknout zrníčka nestačí

Pokud jste se rozhodli semínka začít jíst, pečlivě je rozkousejte. Bez toho by vám pouze prošla trávicím traktem a tělo by si z nich nevzalo téměř žádné prospěšné látky. Ovšem nemusíte je jíst pouze syrová, jsou i jiné příjemnější možnosti a lze s nimi obohatit vaše kulinářské umění. Budou vám jistě připadat chutnější a hlavně nepřijde ani jedno zrnko nazmar.

Udělejte si praženou pochoutku

Nejprve jadérka pečlivě omyjte a usušte, nejlepší jsou na to sluneční paprsky. V tomto stavu je vložte do misky se špetkou soli a zakápněte trochou olivového oleje. Vše promíchejte tak, aby bylo každé semínko obalené olejem. Připravte si plech vyložený pečícím papírem a připravená semínka na něj rovnoměrně rozložte. Vložte do rozehřáté trouby na 180 °C tak na 10 až 15 minut, až budou křupavá. Můžete zkusit i variantu, kdy usušená melounová zrnka můžete nasucho opéct na pánvi. Takto upravená semínka můžete chroupat jen tak, když máte na něco chuť, nebo je využít do salátů, koláčů, moučníků i jogurtů. Prostě všude tam, kam dáváte třeba ořechy či mandle.

Pražená semínka můžete chroupat jen tak, když máte na něco chuť, nebo je využít do salátů, koláčů, moučníků i jogurtů. Zdroj: profimedia.cz

Čistící melounový čaj

Teplý nápoj z melounových semen je přirozeným močopudným prostředkem a je tedy velmi vhodný pro čištění ledvin a účinný v prevenci proti ledvinovým kamenům, s mírně projímavými účinky. Očištěná a rozmixovaná čerstvá semínka z melounu, postačí tak 20 až 30 jader, stačí nechat louhovat zhruba 15 minut ve 2 litrech vody a skvělý čaj je hotov. Připravené množství by vám mělo postačit na dva dny. Třetí den konzumaci vynechte a nechte své tělo pročistit. Nápoj můžete takto užívat několik týdnů, ale vždy si dejte každý třetí den přestávku.

Je libo speciální koření?

Vyrobit si můžete i vlastní kořenící směs. Stačí si připravit suchá jádra ze 3 melounů, 5 usušených chilli papriček, 3 až 4 stroužků česneku a špetku soli. Semena spolu s pálivými papričkami opražte na sucho na pánvi a pak je rozmixujte na jemný prášek. Přidejte rozmačkaný česnek a sůl a vše ještě jednou rozmixujte. Vzniklou hmotu pak usušte buď na sluníčku, nebo v troubě na nízkou teplotu.

