Chcete zhubnout? Pijte čaj ze šeříku: Je skvělý proti migréně a shodíte kila

Nemůžete se na šeříky vynadívat? Šeříkový čaj bude něco pro vás. Vychutnejte si báječný čaj z čerstvých šeříkových květů, je výborný v mnoha směrech, a ještě vám pomůže s hubnutím. Kdo by nechtěl hubnout pomocí voňavého šeříku?!

Hubněte s šeříkovým čajem

Neznáte šeříkový čaj? Rozhodně nejste jediní. Čaj z čerstvých šeříkových květů rozhodně nepatří mezi obvyklé nápoje a může za to především krátká doba kvetení šeříkových květů. Právě teď máte ale báječnou možnost připravit si tento voňavý a výjimečně lahodný čaj doma. Zamilujete si jej díky vůni i příjemné chuti, nicméně jeho užívání nabízí víc! Pomůže vám i od přebytečných kil.

Šeřík je nejen nádherný a voňavý, ale také prosívá zdraví. Zdroj: Olga_Ionina / Shutterstock.com

Šeřík napomáhá nejen při hubnutí

Šeříkové květy jsou jedlé, díky čemuž se výborně hodí do jarní kuchyně. Málokteré kvítky jsou tak pěkné a aromatické. Byla by škoda nevyužít je, a to z mnoha dalších důvodů. Šeříkový čaj je také uklidňující, pomůže vám relaxovat a uvolnit nejen duševní, ale i tělesné napětí. Šeřík se proto používá často do parfémů a v aromaterapii. Ovšem šeříková vůně je také příjemná až mírně dráždivá a podporuje libido. Není divu, že se proto oleje báječně hodí na masáže, které pomohou uvolnění svalů, ale také vytvoří romantickou až intimní atmosféru.

Čaj ze šeříku zrychlí metabolismus

Co se týče konzumace šeříku. Čaje, ale i samotné květy pomáhají utišit bolesti hlavy či migrény, také mohou ulevit při záchvatu dny, bolesti v krku a mandlí i revmatických obtížích. Je toho poměrně hodně, co šeřík s tělem dokáže, a proto neváhejte a využijte jarní nadílky šeříkových květů. Ty vám totiž pomohou také zklidnit žaludek a celkově harmonizují zažívání. Efekt na metabolismus je také využíván při dietách a hubnutí, což navíc potěší ty, kteří potřebují zrychlit zažívání. Na jaře, kdy tělu nejvíce prospívají očistná kúry, je šeříkový čaj ideálním nápojem.

Šeřik potěší nejen oko. V kuchyni jím můžete ovonět třeba cukr. Zdroj: Shutterstock.com / Zinaida Zaiko

Voňavý šeříkový čaj připravíte jednoduše

Na přípravu čaje není potřeba nic zvláštního jen šeříkové květy, horkou vodu a lžičku medu. Na hrnek čaje budete potřebovat zhruba jednu a půl polévkové lžíce čerstvých květů. Zalejte je vřelou vodou, zamíchejte a nechejte 10–15 minut louhovat. Oslaďte medem a podávejte.

Šeříkové květy je možné také nasušit a používat kdykoli během roku, ale už nejsou tak vizuálně efektní.