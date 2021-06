6 nejlepších domácích prostředků na vysoký cholesterol. Tušili jste o nich?

Cholesterol je velmi kontroverzní téma, o kterém mám trochu obavu psát, aby mě část lidí neukamenovala. Pokusím se napsat jen to, co mi přijde vhodné a k čemu se přikláním já.

„Nejez vajíčka, tučný mlíko a maso!“ zaznělo v mých jedenácti letech u paní doktorky. Tehdy jsem moc netušila o co jde, jen se ke mně dostala tato informace s tím, že mám vyšší cholesterol. V tu dobu jsem byla na přísné dietě (jako několikrát za život), ale zvýšená hladina cholesterolu se opakovala a opakovala… a teď mi je 36 let a hodnoty cholesterolu se nehnuly, proto si myslím, že jsem ho „podědila“. Doufám, že to vydrží ještě alespoň 50 let!

O snížení cholesterolu se můžeme pokusit i výběrem vhodných potravin Zdroj: Profimedia

Tímto krátkým příběhem z mého života chci říct, že ne vždy to jde. Ale spousta doktorů se mnou nebude souhlasit. Ano, pomocí léků by šel cholesterol snížit, ale proč do sebe cpát chemii, když to není nutné, protože moje celoživotní hodnoty jsou zvýšené o nulanulaprd. Samozřejmě pokud nastane čas, že se situace zhorší a bude se i nadále zhoršovat, u doktora už neceknu a léky si v lékárně vyzvednu. Asi mě tak napadá – neberte si ze mě příklad.

Jestli jste v ordinaci zaslechli něco podobného jako já a nechcete se hned hnát do té lékárny, můžete se pokusit o snížení cholesterolu výběrem vhodných potravin. Třeba to vyjde! Za zkoušku přece nic nedáte.

Extra panenské oleje – na jihu Evropy běžná denní surovina (proto je tam nejméně lidí, kteří zemřou na kardiovaskulární onemocnění). Přidejte si jí i vy do svého denního jídelníčku, olej je velmi prospěšný i na vyprazdňování. Lze využít i extra kokosový nebo avokádový olej. Avokádo – znám buď lidi co toto ovoce milují nebo ho nenávidí. Jestli jste v první skupině, dopřejte si ho několikrát týdně. Česnek – říká se, že půl až jeden stroužek česneku denně zlepší hladinu až o 9 %. Pro mě, milovnici česneku, by tento úkol nebyl problém. Zelený čaj – v obchodech najdete bambilion druhů, vím to, protože ho piji ráno k snídani. A právě jeden až dva šálky denně jsou v tomto případě ideální. Psyllium – tento zázrak vám nepomůže jen s cholesterolem. Jedná se o osemení jitrocele indického, které zakoupíte v lékárnách v sypké formě nebo ve formě tablet. Nabaluje na sebe ve střevě usazené látky a tím ho pročišťuje. Když do lékárny přišli zákazníci s tím, že babička má problém s vyprazdňováním a nic jí nezabírá, sáhla jsem vždy po psylliu – účinek nepřijde hned, je třeba jej užívat alespoň 14 dnů, než se něco začne dít (má zkušenost). Pomůže i v opačném případě – při průjmu. Shrnutí – ideální stolice dosáhnete tak jako tak. Pozor, je třeba dodržovat pitný režim! Mořské ryby – makrela, sleď, sardinky a tuňák se řadí v žebříčku na vrchol mezi rybami. Kdo ryby nepozře, může si zakoupit doplněk stravy s kvalitním rybím tukem.

Šest tipů a ani jeden nemáte rádi? To mě mrzí, tak snad příště něco extra dobrého pro vás.