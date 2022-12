Nordický způsob stravování: Proč je skvělý zejména pro starší ženy

Znáte serverskou dietu? Co jedí národy ze severu a my bychom měli také? Nejde o novinku ze světa hubnutí, ani o receptury z dob vikingů. Jídelníček seveřanů je prostě převážně zdravý, vyvážený a bohatý na ty správné potraviny, které by si měly dopřávat zejména ženy po padesátce, ale i všichni ostatní.

Zdroje: berlicka.cz, www.healthline.com

Severská dieta: Jídelníček nordických národů

Co to je nordická, severská či skandinávská dieta? Ne, není to jídelníček vikingů, i když to se můžete dočíst i v titulcích článků, které se snaží upoutat vaši pozornost. Nordická dieta se soustředí na jídelníček moderních seveřanů, kteří sice konzumují lokální tradiční potraviny, ale také dostatek čerstvého ovoce i zeleniny nebo například nízkotučných mléčných výrobků, které jsou v potravinách více méně novinkou.

Ne všichni seveřané jedí zdravě, ale obecně vzato jejich jídelníček je kvalitnější. Zdroj: Shutterstock.com

Méně cukrů, více vlákniny

Severská dieta se od těch našich liší především v tom, že to není redukční dieta, která by vám slibovala zázračné úbytky na váze a rychlé změny. Je to dieta vyvážená, udržitelná a také zdravá. Obsahuje totiž takové potraviny, které jsou skutečně nejpřínosnější a obecně vnímané jako kvalitní, doporučované napříč všemi přístupy k hubnutí a zdravému životnímu stylu. Navíc nejde o něčí výmysl a know-how, ale způsob, jakým se prostě lidé v severských zemích stravují. Tento jídelníček obsahuje méně cukrů a tuků, zato mořské plody a vláknina jsou zastoupeny ve velkém množství.

Nejen ryby, ale vešeré jiné mořské plody jsou součástí nordické diety. Zdroj: shutterstock.com

Po bližším prozkoumání zjistíte, že právě takový nebo podobný jídelníček je například doporučován ženám po padesátce. Je to totiž zdravý a vyvážený způsob stravování, který napomáhá udržet si váhu i při a po hormonálních změnách, kterými ženy procházejí.

Navíc je při této dietě také možné hubnout. Obecně řečeno je nordická dieta velmi podobná středomořskému způsobu stravování, ale za použití rozdílných rostlinných olejů. Ve Středomoří je upřednostňovaný olivový olej, zatímco nordický model preferuje olej řepkový.

Severská ideta doporučuje spoustu čerstvého ovoce a hlavně bobuloviny. Zdroj: shutterstock.com

Jaký je severský jídelníček?

Nordická dieta se zakládá na časté konzumaci čerstvého ovoce a především zahradních a lesních plodů, zeleniny a luštěnin, semínek, ořechy, ale také žitné pečivo, bylinky a koření. Zdrojem živočišných proteinů jsou především mořské plody a ryby i nízkotučné mléčné výrobky.

Zdravá dieta je pestrá a plná kvalitních potravin. Zdroj: Autor: marilyn barbone / Shutterstock

Tento základ pak doplňují seveřané různými druhy mas, vejci a sýry. Omezují však na minimum červené maso a živočišné tuky, stejně tak jako slazené nápoje a cukrovinky, uzeniny a jídla z rychlého občerstvení, které označujeme anglickým „fast food“.