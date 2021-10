Jak posílit kosti: Toto jsou bylinky a domácí nápoj, který zabraňuje řídnutí

Čím je člověk starší, tím více se objevují určité nepříjemnosti ohledně našich tělesných schránek. Patří k nim i řídnutí kostí a bolest kloubů. Zkuste si doma připravit zázračný nápoj z octa a vejce!

Nikdo nemládne, to je bohužel holý fakt. Postupem času nás začnou trápit určité neduhy, které jsme nemuseli dříve řešit. Často k nim patří problémy s kostmi, které začínají řídnout s přibývajícím věkem. Abychom tomu alespoň trochu předcházeli, měli bychom mít dostatek pohybu a dopřávat si kvalitní stravu plnou minerálů a bílkovin.

Kolenní klouby nás nosí celý život, zaslouží si náležitou péči. Zdroj: wavebreakmedia / Shutterstock.com

Eleuterokok ostnitý

U této rostliny se využívá především kořen. Má spoustu pozitivních účinků, ke kterým patří i mineralizace kostí, kterou příznivě ovlivňuje.

Možná ho budete znát pod pojmem „Čertův kořen“ nebo „Sibiřský ženšen“.

Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus), přezdívaný 'Sibiřský ženšen'.. Zdroj: Kirsanov Valeriy Vladimirovich / Shutterstock.com

Mumio

Tento přírodní multiminerál a adaptogen skvěle podpoří vaši imunitu a podílí se na zdravém stavu kostí a kloubů. Jedná se o pryskyřici, která se využívá přes 3000 let. Jediné, co víme, je, že se sbírá v asijských horách, v jeskyních na stropech vytváří krápník - „slzičku“. Sběrači svá naleziště tají.

Mumio seženete v tabletkách, prášku od různých výrobců, stačí si vybrat. Mám s ním osobně dobré zkušenosti.

Nejkvalitnější Mumio se sbírá v oblasti Altaje. Zdroj: Profimedia

Ocet a vejce

Tento recept pochází z Japonska, kde se užívá od pradávna. Dodá tělu užitečné látky, které tělo potřebuje. Budete potřebovat pouze jablečný ocet a vejce. Pokud máte obě suroviny pro přípravu domácí, tím lépe! Jedno vejce důkladně omyjte a opatrně vhoďte do 150 ml octa. Na týden odsuňte někam, kde vám nebude překážet, ale pozor na to, abyste si pak vzpomněli. Vaječná skořápka se v octu rozpustí a obsah vajíčka bude pouze v bláně, kterou natrhněte, aby se obsah vylil do octa. Směs promíchejte a užívejte 3x denně 10 ml (například si ji smíchejte s vodou a vypijte).

Čerstvá slepičí vejce. Zdroj: Tatuasha / Shutterstock.com

Sójový lecitin

Lecitin se získává ze sójových bobů a je skvělým zdrojem fosfolipidů. Nejenže vám nastartuje a ochrání mozek, ale jeho užíváním si udržíte i dobrou kondici kostí a kloubů. Cholin, který je hlavní složkou lecitinu, se mění v našem těle na acetylcholin, který do těla musíme v pozdějším věku dodávat. A proč je pro nás tak důležitý? Protože acetylcholin přenáší nervové impulsy.

Pokud chcete být fit duševně i fyzicky, lecitin je dobrá volba.

Sója luštinatá. Zdroj: nnattalli / Shutterstock.com

Pro zdraví svých kostí a kloubů dále můžete používat i například:

Šišák bajkalský

Čekanková nať

Černý rybíz

Kurkuma

Divizna

Ostropestřec mariánský

Brusinka

