Proč pít denně šípkový čaj? Zpozornět by měli všichni diabetici

Patříte mezi jedince, které trápí cukrovka? Tak až půjdete na procházku, natrhejte si plody šípkové růže a začněte pravidelně popíjet šípkový čaj. Pomůže vám i s mnoha dalšími nesnázemi.

Poctivý bylinkový šípkový čaj je doslova elixírem zdraví. Má osvěžující ostrou a lehce štiplavou chuť. Pít se dá nejen horký, ale i studený. Připravuje se z červených plodů keře šípkové růže, kterou najdete na mnoha místech ve volné přírodě. Šípky obsahují velmi pestré množství účinných látek, které jsou nesmírně prospěšné lidskému zdraví.

Které to jsou?

Na prvním místě je nutné jmenovat silně zastoupený vitamin C, ale také vitaminy A, B, E, K a P. Významně je zastoupena i kyselina pantotenová a listová, vláknina, sacharidy a tuky. Šípek obsahuje také betakaroten, sodík, lutein, zinek a měď.

Šípek si nasušte do zásoby

Šípkový čaj je nejlepší ze sušených plodů, které byste si měli nasbírat dříve, než udeří první mrazy. Vyhnete se tak zbytečnému plesnivění. Jak budete sušit šípky, je na vás. Máte však na výběr hned z několika možností.

Vysluněný šípek je nejkvalitnější

Sušení na slunci je sice metodou, která trvá déle, ale nepřijdete během ní o žádné vitaminy a léčivé látky. Zhruba tak za měsíc by měl být šípek připraven k uskladnění. Během sušení pravidelně šípky kontrolujte a případné plesnivé plody odstraňte.

K sušení použijte troubu

V případě, že už slunce nestihnete, využijte k sušení troubu. Tato varianta je naopak nejrychlejší, trvá několik hodin. Rozmístěte šípky na pekáč vyložený pečicím papírem a vložte do trouby předehřáté na 70 °C. Pokud nejste vlastníky horkovzdušné trouby s větrákem, nechte během sušení pootevřená dvířka trouby, aby se měla kam odpařovat vlhkost.

Hodí se i sušička

Jestliže máte doma sušičku ovoce, využijte ji i k sušení šípků. Délka sušení je podobná jako při sušení v troubě.

Proč je šípek darem pro cukrovkáře?

Důvod je prostý. Šípek je totiž podle vědců velmi nápomocný při správné regulaci hladiny cukru v krvi. Snižuje tak nejenom riziko vzniku cukrovky, ale úspěšně zlepšuje i příznaky u pacientů s diagnózou diabetu. Cukrovka je onemocnění, při kterém není organismus schopen vytvářet dostatečné množství inzulínu.

Dostatečně usušené šípky skladujte v dobře uzavíratelné vzduchotěsné sklenici nebo v papírovém sáčku. Zdroj: profimedia.cz

Vyrobte si šípkový čaj správně

Nasušené šípky si nadrťte například v hmoždíři a poté jich dejte 2 lžíce louhovat do 1 l studené vody, a to až do druhého dne. Jde o nejšetrnější způsob přípravy, při němž nepřijdete o léčivé látky. Potom šípkový nálev pomalu zahřejte na teplotu maximálně 60 °C. Čaj nesmí projít varem, aby byl maximálně účinný. Nakonec nápoj přeceďte do hrnku a můžete si ho užívat po celou zimu, protože je i účinným „zabijákem“ všech nachlazení.

