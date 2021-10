Co se stane, když budete pít šípkový čaj každý den? Pro starší lidi je to skvělé

K podzimu neodmyslitelně patří trnité keře s rudě zabarvenými plody. Sběr šípků má dlouhou tradici a právě nyní můžete na procházce potkat i celé rodiny obklopující převislé větve a sklízející plody šípkových růží. Není divu. Ze šípků se dá vyrobit lahodná marmeláda, sirup, víno nebo raw kompot. Nejjednodušší je však šípkový čaj. Jaké má účinky?

Šípky jsou plodem růže šípkové (Rosa canina). Tento druh běžně roste nejen ve střední Evropě, ale také v severozápadní Africe a Střední Asii. Keři se daří hlavně na suchých stráních, okrajích lesů a polí, v úvozech polních cest i na náspech a neobdělávaných půdách. Příležitostně zapleveluje i okolí lidských sídel. Plody růže šípkové jsou využívané od pradávna. Dokonce se našly i ve vykopávkách v sídlišti neolitu.

Zpracování šípků na čaj

Sběr šípků se provádí nejlépe v září a říjnu. Ideální plod na čaj je krásně rudý a tvrdý. Díky tomu se kvalitně vysuší. Jakmile plody přemrznou, změknou a musí se zpracovat jinak. Šípky vložte do sušičky nebo do trouby a sušte nejlépe do 40 °C. Dejte pozor, aby teplota nepřekročila 60 °C. Plody by zčernaly a ztratily by velké množství vitamínu C. Hotové sušené plody poznáte snadno. Jsou křupavé a jednoduše je rozlousknete. Skladujte je v celku. Rozdrťte je až těsně před přípravou čaje.

Šípky můžeme sušit i v sušičce. Zdroj: art kitchen / Shutterstock.com

Příprava šípkového čaje

Čaj ze sušených šípků je účinnější než z čerstvých. Je to tím, že sušení naruší buněčnou strukturu. Látky obsažené v plodu se tak lépe vyluhují. Šípky lehce nadrťte a vsypte je do konvičky. Zalijte je studenou nebo maximálně 40 °C vodou. Nechte odstát nejlépe přes noc. Macerát se zabarví do rudě červené barvy. Poté ho můžete ohřát. Aby se zachovalo co nejvíce vitamínu C, opět zahřívejte maximálně do 40 °C. Čaj přefiltrujte přes plátýnko. Zbavíte ho tak dráždivých chloupků. Zbylou drť nevyhazujte. Šípky se totiž mohou vyluhovat až třikrát.

Šípkový čaj - účinky

Šípky jsou bohaté na vitamín C, B1, B2, E, P a K, dále obsahují karotenoidy a glykosidy, organické kyseliny, třísloviny aj. Celý tento komplex pomáhá tělu posilovat vazivové a kloubní tkáně, předcházet virovým a bakteriálním onemocněním, nachlazení a vyčerpání organismu. Jak připomíná MUDr. Svatava Žáková: „Vitamín C z přírodních zdrojů je mnohem účinnější než syntetický." Čaj také léčí problémy se žaludkem, močové cesty a ledviny. Šípek se navíc využívá při léčbě křečových žil. Látky v něm obsažené totiž napomáhají zpevňovat cévy.

Bojuje proti rakovině

Studie z roku 2012 potvrdila, že látky v šípcích inhibují množení nádorových buněk ve zkumavkách. Společně s antioxidanty, jež plody obsahují, tak zřejmě dokáží snížit riziko srdečních chorob a rakoviny.

Šípky jsou bohaté na vitamín C, B1, B2, E, P a K. Zdroj: Tuzemka / Shutterstock.com

Na revmatoidní artritidu

Pravidelná konzumace šípkového čaje přispívá ke zvýšení mobility o 20 až 25 %. Látky v šípkovém čaji snižují bolest a ztuhlost kloubů. Protizánětlivé vlastnosti šípku celkově zlepšují zdraví a kondici pacienta.

Na žaludek

Šípkový čaj snižuje žaludeční křeče, vyrovnává nedostatek žaludeční kyseliny a celkově zabraňuje podráždění žaludku a střev. Popíjení macerátu ulevuje od průjmu, zácpy, ale také preventivně působí proti žlučovým kamenům, onemocnění žlučníku, dně a infekci močových cest.

Zdroj: www.youtube.com, www.rehabilitace.info