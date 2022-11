Proč by ženy nad 50 měly pít šípkový čaj denně. Cholesterol není jediný důvod

Šípkový čaj je na (pod)zimní večery jako dělaný. Zahřeje vás a navíc zocelí vaše zdraví, a to zejména po padesátce. Jak?

Šípky rostou na každém rohu. A navíc jsou úplně zadarmo! Natrhejte si jich plný košík. Získáte tak přírodní zdroj antioxidantů, flavonoidů, karotenoidů (lykopen), polyfenolů, katechinů a dalších výživných látek, jejichž účinky na lidské zdraví se zabývaly i četné vědecké studie. A to není všechno! Šípky mají ještě jeden trumf v rukávu – vitamin C. Ve 100 gramech plodů je ho celých 740 mg, což je mimochodem 15 x více než třeba v pomerančích, a to už je to říct!

K čemu je dobré „céčko“

Vitamin C je pro naše tělo extrémně důležitý. Pomáhá tělu vstřebávat důležité látky a živiny, jako je třeba vitamin B, K nebo minerály (fosfor, hořčík, vápník a draslík). Všechny tyhle látky jsou základními kameny pevnější imunity. Pokud je máte v rovnováze, snáze odoláte chřipkám, zánětům, infekcím i nachlazení. O „céčku“ se mluví také ve spojitosti s krásou. Dermatologové jsou toho názoru, že vitamin C je novodobý elixír mládí, protože zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů, pleti, a navíc působí jako celkové osvěžení organismu.

Pozor na namrzlé šípky! Ty se do čaje nehodí... Zdroj: Profimedia

Sběr a sušení šípků

Pokud jste se rozhodli jít na šípky, určitě si vyberte den, kdy neprší a je slunečno. Sbíráte-li plody ve vyšších nadmořských výškách, dejte si pozor, aby nebyly sežehnuté mrazem. V takovém stavu jsou už pro sušení nevhodné, nicméně můžete je vzít na milost a udělat z nich marmeládu nebo víno.

Máte nasbíráno? Čerstvé šípky omyjte vodou. Zbavte je stopek. Poté je rozříznte napůl a vydlabejte z nich jadérka a chmýří. Takto upravené plody znovu opláchněte, rozvrstvěte na pečicí papír a sušte v troubě při teplotě 50 - 55 °C asi 12 hodin. Hotovou šípkovou dužinu poznáte podle toho, že bude na stisk tvrdá a drolivá. Přesypte ji do vzduchotěsné sklenice. Vydrží vám v ní zhruba 1 rok.

Nasbíranou úrodu rozpulte, zbavte ji stopek a zrníček. Zdroj: Profimedia

Lahodný čaj

Šípkový čaj si připravíte jednoduše: Sušené šípky rozmixujte. Zhruba 2 lžičky drti nasypte do konvičky a zalijte 1 l horké vody. Pozor! Teplota vody by měla být maximálně 50 °C, aby nedošlo ke znehodnocení vitaminu C. Pak do čaje přidejte další přísady, například mátu nebo meduňku, která mu propůjčí svěží chuť. Nápoj nechte louhovat přes noc. Ráno ho sceďte, dochuťte medem a průběžně pijte. Tu stejnou šípkovou drť můžete použít ještě dvakrát.

Proč si zamilovat šípkový čaj

Má diuretické (močopudné) účinky a pomůže tělu zbavit se toxinů.

Podporuje trávení a zbaví tělo nepříjemných problémů, jako je například zácpa.

Zoceluje cévy. Zároveň ulevuje při křečových žílách.

Zmírňuje zánětlivá onemocnění v těle, jako jsou třeba artritida či dna.

Snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

Je první pomocí při překyselení organismu či žaludku.



Šípkový čaj vás zahřeje a dodá vám porci vitaminů. Zdroj: Profimedia

Vedlejší účinky

Působí šípkového čaje je velmi intenzivní. Proto může u některých jedinců vyvolat nespavost, nevolnost či dokonce zvracení. Šípkový čaj by neměli pít lidé s poruchami srážlivosti krve a těhotné ženy.

