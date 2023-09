Šípky mají magickou léčivou sílu. Babičky dělaly šípkový med. Zkuste to taky

O výjimečných zdravotních účincích šípků víme už snad všechno. Co však mnoho z nás nezná nebo jsme to z dob našich babiček už zapomněli, jsou možnosti zpracování a využití šípků. Už jste někdy slyšeli o šípkovém medu? Nenechte si tuhle zdravou lahůdku letos ujít.

Šípkový keř byl odjakživa považovaný za zázračný. Babičky mu říkaly merhelec nebo trnová růže. Pokaždé, když se na něm objevily růžové květy, omamně voněl a muži je trhali do vázy pro své dívky. Jakmile ale poupátka odkvetla, staly se z nich rudé šípky, které pro změnu přitahovaly pozornost mladých maminek a hospodyněk. A nebylo divu! O rudých šípcích se ví, že obsahují hodně vitaminu C. Dodnes z nich někteří odvážlivci vytlačují dužinu, aby ji snědli zasyrova nebo si ji přimíchali do jogurtu či müsli.

Ve videu na YouTube, na kanálu Síla Pro Život najdete postup na výrobu šípkového medu:

Živiny z šípkového keře

Obvykle se ale nechávaly přejít mrazem. Takové šípky pak byly vhodné na výrobu sirupů, povidel, marmelád a dalších zavařenin. Pravdou je, že tepelnou úpravou se většina vitaminů ztratí, nicméně minerály, flavonoidy a další cenné látky v šípkových zavařeninách zůstávají. A to je výhoda. Obzvlášť v zimním období, kdy tělo potřebuje spoustu živin, které nejsou zrovna na dosah ruky. A to pak šípkové produkty přijdou vždycky k duhu.

Pyré jako základ

Kromě známých šípkových zavařenin se kdysi dělával i šípkový med. Jeho výhodou je, že na rozdíl od jiných šípkových zavařenin se tepelně neupravuje. To znamená, že žádné výživné látky se neztrácí. Příprava není složitá. Stačí sesbírat šípky, dát je do vysoké mísy a zalít vodou. Měly by být natolik měkké, aby šly dobře rozmixovat. Jakmile je rozdrtíte mixérem, propasírujte je přes sítko. Výsledná směs by měla konzistencí připomínat klasické pyré.

Šípky obsahují velké procento vitaminu C. Zdroj: Profimedia

Ještě chutnější verze

A pak už je to celé snadné: Stačí, když šípkovou drť smícháte s běžným včelím medem v poměru 1 : 1. Výslednou směs pak uchovávejte v čisté a vyvařené zavařovací sklenici. Aby vám medicína hezky chutnala, můžete ji zakápnout lžičkou rumu (ten ostatně působí i jako konzervant). Máte mlsný jazýček? Pak doporučujeme do medu přimíchat zrníčka vanilky, skořici, badyán nebo hřebíček. Med uchovávejte v chladu a užívejte při nachlazení. Určitě vás postaví na nohy.

Šípkový med je extrémně snadný. Jeho přípravu zvládnou i začátečníci. Zdroj: Profimedia

