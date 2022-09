Naše babičky nakládaly šípky do medu. Vznikl jim zdravotní zázrak

Umíte zpracovat šípky? Znáte dobře jejich chuť? Jak je máte nejraději? Šípky už nejsou tak obvyklé jako bývaly za dob našich babiček. Oprašte staré tradice a recepty. Šípky nejsou jen zdravé, ale i chutné. Obzvlášť v kombinaci s medem.

Zdroje: pastu-pohoda.blogspot.com, www.kouzlovuni.cz

Šípků není nikdy dost

Na šípcích je něco starosvětského. Jsou to plody, které byly dříve hodnotným zdrojem vitaminů a jsou jím i nadále. Pokud se podíváte na složení různých léčivých bylinných ale i ovocných čajů, šípky jsou jejich častou přísadou, a to nejen díky jejich chuti, ale také léčivým účinkům. Je jich mnohem více, než byste možná čekali.

Dobře vyzrálé šípky skliďte ještě před mrazy. Zdroj: Profimedia

Proč jsou šípky zdravé plody?

Šípky jsou bohaté na vitaminy C i A, ale také mnohé další, jako například B1, B2 a B3 i vitamín K. Významný je také obsah vápníku, hořčíku, fosforu či rutinu. Díky tomuto složení jsou šípky dobrou prevencí proti onemocněním a na podporu imunity. Pomáhají při bolestech křečových žil, ale také zánětech dásní a parodontóze. Jsou to plody bohaté na antioxidanty, fungují také močopudně, podporují zdraví močových cest a ledvin, ale podporují i harmonizaci trávení. Zdraví prospěšné šípky se proto používaly v mnoha podobách. Čaj, sirup nebo marmeláda jsou klasickými domácími úpravami těchto hodnotných drobných plodů, dá se z nich také vyrobit víno a používají se i v přípravě pokrmů.

Šípky jsou bohatým zdrojem vitaminů a minerálních látek. Zdroj: profimedia.cz

Nejobyčejnější a nejchutnější jsou šípky v medu

Sirup se klasicky připravuje za pomoci cukru svařeného s vodou, ale mnohem zdravější variantou je použití medu. Šípky nakládané v medu v celku ovšem nejsou nic moc, mnohem zajímavější je udělat si takový medový sirup s šípky podrcenými.

Kombinace medu a šípku je skutečně lahodná a samozřejmě i zdravá. I když je med také nesmírně sladký a kalorický, sám o sobě je léčivý, o čemž snad není potřeba nikoho dlouze přesvědčovat.

Šípky se dají zpracovat mnoha způsoby. Med je ale ideální konzervant. Zdroj: shutterstock.com

Ani recept a přesné dávkování nejsou potřeba, posuďte sami. Nasbírejte čerstvé šípky a operte je v čisté vodě. Šípky nasypejte do mísy nebo větší zavařovací sklenice a zalejte jen takovým množstvím vody, které je nezbytné k tomu, aby je bylo možné rozmixovat. Šípky přepasírujte přes jemné sítko a tekutiny vmíchejte do medu. Přepasírovaná kaše by měla být zhruba konzistence pyré a množství medu by mělo být přibližně stejné.

Pamatujte, že pokud chcete využít léčivé látky medu, nesmíte jej tepelně upravovat, či používat do příliš horkých nápojů. Medu nesvědčí už 45 °C.

Chcete-li vylepšit směs o chutě i o další léčivé látky, můžete přidat skořici, vanilku, hřebíček nebo badyán.

Pokud vás podobné směsky nelákají, můžete prostě jen naložit očištěné, rozpůlené a semen zbavené šípky. Je to neobvyklá sladká chuťovka, na které si smlsnou všichni, ať už nemocní nebo zdraví.