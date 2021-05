Sírovec žlutooranžový: chutná houba, která ničí rakovinné buňky. Sbírejte ji

Při houbaření je v zájmu našeho zdraví i života sbírat jen druhy, které bezpečně známe. Sírovec žlutooranžový řada lidí obejde bez povšimnutí, protože svým vzhledem nebudí zrovna důvěru. Výrazně zbarvený choroš parazituje na kmenech stromů a vytváří až podezřele veliké trsy. Přesto jde o jedlý a chutný druh.

Sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus) poznáte podle chorošovitých plodnic vějířovitého tvaru, jež bokem přirůstají ke kmeni stromů nebo pařezů. Na svrchní straně mladých plodnic se střídají pásy jasně žluté a oranžové barvy, spodní strana je pokryta sírově žlutými rourkami. Starší houby mívají barvu vybledlou až krémovou a ke konzumaci se už nehodí, jelikož jsou příliš tvrdé, drobí se a neoslní vás ani svou chutí.

Mladý sírovec poznáte podle toho, že se do něho dá snadno zajet nožem, houba je měkká, poddajná a šťavnatá. Vějíře starých plodnic mohou být široké i přes půl metru, ke sběru jsou však vhodné spíše menší sírovce s plodnicemi o průměru 20-30 cm. Labužníci je doporučují nejprve povařit 15 minut v bujónu a pak je usmažit v trojobalu jako řízky nebo je osmahnout na kari se smetanou a podávat s hranolkami či rýží. Samozřejmě z nich připravíte i chutný houbový guláš.

Nesmíme zapomenout, že se jedná o parazitickou houbu, která do sebe přijímá látky ze stromů Zdroj: Shutterstock.com

Se sběrem sírovce to však není tak jednoduché, jak se to tváří ve stručném atlase hub. Nesmíme zapomenout, že se jedná o parazitickou houbu, která do sebe přijímá látky ze stromů, na nichž roste. Z jedovatých dřevin typu akát by se z tohoto důvodu sbírat neměla a vyvarovat bychom se měli i hub rostoucích na stromech lemujících silnice.

Za nejchutnější bývají považovány sírovce parazitující na vrbách a topolech, přijatelné jsou také houby ze stromů ovocných. Jejich sezóna začíná v dubnu a končí v říjnu, vyrazit na ně tedy můžete v průběhu celého léta.

O sírovec žlutooranžový se nezajímají jen houbaři, ale také vědci v oblasti farmaceutického průmyslu. Při pokusech na myších a ve zkumavce se totiž zjistilo, že extrakty z této houby jsou schopny potlačit nebo zcela zastavit růst nádorových buněk. Existuje naděje, že by sírovec mohl v budoucnu pomáhat pacientům s rakovinou žaludku, plic, prsu i kůže. Kromě toho se tato pozoruhodná houba osvědčuje při léčbě různých zánětů a kvasinkových infekcí.

Přesto není doporučeno se sírovcem nezřízeně ládovat - stejně jako ostatní druhy hub bychom ho měli konzumovat v umírněném množství, dětem do tří let by se pak neměl podávat vůbec. V potaz musíme vzít i možnost, že se u některých osob objeví alergická reakce. Sírovec rozhodně nejezte syrový, tepelná úprava je v případě této houby nezbytná.

