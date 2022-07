Sirtfood: Levná dieta s potravinami obsahujícími hubnoucí enzym. Které to jsou?

Úspěchem sirtfood diety je správná kombinace potravin. Ta totiž zajistí, že budete hubnout, aniž byste museli jakkoliv hladovět. Chybí vám motivace? Pak se podívejte na zpěvačku Adele, která prý mimojiné i pomocí sirtfoodové diety zhubla 45 kilo. Za pokus to určitě stojí!

Všechno mají na svědomí enzymy sirtuiny. Nachází se jen v některých potravinách a jejich zvláštností je, že napomáhají k rychlejšímu hubnutí. Připadá vám to jako sen? Nejste sami. Sirtfood dieta je současným módním hitem a zkouší ji snad všechny celebrity na světě. A popravdě, není se čemu divit. Na to, abyste drželi tuhle dietu, nemusíte utrácet tisíce korun za „zázračné balíčky“. Postačí vám obyčejná návštěva supermarketu, jen musíte vědět, po čem sáhnout..

Jahody obsahují sirtuiny. Zdroj: Profimedia

Hodí se i pro „kafaře“

Enzymy sirtuiny najdete v ovoci a zelenině – viz. naše tabulka níže. Vaším úkolem je zapracovat do každého hlavního jídla dvě sirtfoodové „bomby“. Ale nemusíte mít strach. Sirtuiny nejsou jen v ryze zdravých věcech z pole, ale najdete je i v malých hříšcích, které si většina z nás prostě nedokáže odepřít. O co se jedná? Přeci o kávu nebo hořkou čokoládu – ani jedno není zakázané. Takže dieta „kafaře“ nezabolí. A čím vším můžete svůj klasický jídelníček doplnit?

Kafe při sirtfood dietě není hřích. Zdroj: Profimedia

21 sirtfood potravin, které by ve vašem jídelníčku neměly chybět

borůvky

pohanka

jahody

zelený čaj

kadeřávek

kurkuma

kapary

datle

chilli papričky

káva

olivový olej (lisovaný za studena)

libeček

kakao (hořká čokoláda)

vlašské ořechy

petržel

červená čekanka (radicchio)

červená cibule

špenát

rukola

sója

řapíkatý celer s natí

Jak začít?

Nevíte, jak začít? Připravili jsme pro vás pár ukázkových jídel.

SNÍDANĚ:

Lahodný jogurt s lněným semínkem

Do 150 ml ovesného mléka (koupíte ho třeba v prodejnách Dm), vmíchejte 1 lžíci šrotovaného lněného semínka a 1 lžíci celého lněného semínka. Směs nechte přes noc bobtnat a ráno do ní přidejte nakrájené jahody, 25 g borůvek, 10 g sušených brusinek, 1 lžíci restované pohanky a 1 lžičku kakaa. Hotovo! Můžete jíst!

Kolik to zabere času: asi 15 minut

Doba čekání: asi 12 hodin

1 porce: asi 280 kcal; bílkoviny 6 g, tuk 12 g, sacharidy 32 g

Jogurt ze lněných semínek si ozdobte borůvkami a jahodami. Zdroj: Profimedia



OBĚD:

Špenátovo-hráškové palačinky

250 g hrášku propláchněte vodou. 100 g nechte stranou (budete ho potřebovat na zdobení) a zbývajících 150 g rozmixujte společně se 100 g baby špenátu, 500 ml mléka a špetkou soli. Do vzniklé zelené směsi všlehejte 3 vejce a 150 g prosáté polohrubé mouky. Těsto nechte 20 minut odležet a poté ho opečte na olivovém oleji. Palačinky potřete vrstvou sýra cottage. Přeložte je napůl a dozdobte hráškem a listy špenátu. Pokud chcete, můžete jídlo ještě zákápnout trochou olivového oleje a dokořenit růžovým pepřem.

Kolik to zabere času: asi 40 minut

1 porce: asi 1738 kJ/415 kcal

Špenátové palačinky mají zajímavou zelenou barvu a svěží chuť. Zdroj: Profimedia

VEČEŘE:

Salát z pečených žampionů

Předehřejte troubu na 200 °C. Na pekáč rozložte 800 g hnědých žampionů, zakápněte je trochou olivového oleje a osolte. Do jednotlivých kloboučků navrstvěte kousky kozího sýra a posypte tymiánem. Houby pečte asi 10 minut. Mezitím si vyrobte zálivku na salát: V míse vyšlehejte 2 lžičky červeného vinného octa, 2 stroužky drceného česneku a postupně vpracovávejte do směsi i 1/3 hrnku olivového oleje. Směs osolte a dejte stranou. Pak rozpalte pánev a orestujte na ní na 100 g na nudličky nakrájené anglické slaniny s 50 g vlašských ořechů. Nakonec servírovací talíř ozdobte lísky rukoly. Na ně naaranžujte žampiony, které posypte drtí z anglické slaniny a ořechů. Vše zakápněte zálivkou a máte skvělé výživné jídlo.

Kolik to zabere času: asi 30 minut

1 porce: asi 1685 kJ/402 kcal

Pečené žampiony zachutnají i těm, kteří nedrží dietu. Zdroj: Profimedia

Hledáte svačiny? Ty nejsou!

Svačinky a „uzobávání“ či káva s něčím sladkým… Přesně tohle je kamenem úrazu spousty žen, které bojují s váhou. Proto odteď zrušte všechny tyhle „vyrovnávače cukru“ a místo toho si dopřejte vitaminovou bombu v podobě smoothie. Získáte vitaminy a zaženete hlad. Pokud nevíte, jak na to, tady je malá inspirace na osvěžující nápoj.

Zeleninovo-ovocné smoothie

Jedna sklenice nápoje (o obsahu 300 ml) vám dodá sirtfood enzymy a spoustu energie…

Do mixéru dejte 25 g rukoly, 1 snítku petrželové natě, 50 g borůvek, 100 g nakrájeného žlutého melounu, ½ banánu. Všechny přísady rozmixujte dohladka a zakápněte ½ lžičkou olivového oleje a ½ lžičkou citronové šťávy. Nápoj ozdobte piniovými oříšky a svačina je na světě!

Kolik to zabere času: 10 minut

Energetická hodnota: 180 kcal; bílkoviny 2 g, tuk 11 g, sacharidy 16 g

Smoothie nahradí snídani i svačinu. Zdroj: Profimedia

