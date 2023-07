Tajný recept mojí babičky na mátový sirup: Měla svůj osvědčený postup

Přerůstá vám na zahradě máta a už nevíte, jak ji využít? Připravte si do zásoby léčivý sirup. Máme pro vás recept, který s oblibou využívaly už naše babičky.

Máta je oblíbená a velice vděčná bylinka, která se v posledních letech objevuje na nejedné zahrádce. Využívá se nejenom jako příjemné dochucovadlo letních a koktejlových nápojů, salátů, zeleniny i masa, ale je z ní i lahodný čaj a můžete si vyrobit i výborný voňavý sirup. Při jeho přípravě si vystačíte jen se třemi surovinami. Jistě ho s chutí budete využívat po celý rok, jedná se totiž nejen o možné sladidlo, ale i o aromatický přeliv na sladkosti.

Jak si mátový sirup vyrobit? Na to se podívejte v následujícím videu:

Máta je plná zdraví

Máta je jako bylinka ceněna již od dob dávno minulých. Byla už objevena v hrobkách egyptských faraonů a při archeologickém průzkumu v Karnaku. Významný renesanční lékař a botanik italského původu Pietro Andrea Matthioli mátu doporučoval proti nechutenství, průjmům a střevním parazitům, a stejně tak i získání ochablých vášní.

Máta je jako bylinka ceněna již od dob dávno minulých. Zdroj: Profimedia

Máta má silné protizánětlivé a stahující účinky. Podporuje správné trávení a působí dezinfekčně. Stejně tak si poradí s uvolněním nežádoucích křečí. Zároveň má silné protirevmatické vlastnosti. Uleví také při mnohých nachlazeních, rýmě, bolení v krku, zánětech průdušek. Bylinku můžete v tomto případě kloktat i inhalovat. Máta umí zklidnit i podrážděnou pokožku a pomáhá proti vyrážkám. Příznivě působí také na klidný spánek a ulevuje od stresu.

Recept na mátový sirup

Nejlepší je připravit sirup z čerstvých lístků máty, které byste měli otrhat ještě před výkvětem. Využít jej budete moci k přípravě mnoha nápojů jako sladidlo, ale lze jej také po lžičkách užívat jako přírodní lék. Na jednu dávku mátového sirupu budete potřebovat: 500 ml vody, 500 g třtinového cukru a 50 čerstvých lístků máty.

Při přípravě sirupu nechte minimálně 1 hodinu bylinky macerovat. Zdroj: Shutterstock

Nejprve si lístky náležitě omyjte, nechte okapat v cedníku a pak volně uschnout na papírové utěrce. Mezitím si svařte vodu s cukrem do husté konzistence, vsypte do něho pokrájenou mátu a nechte krátce přejít varem. Pak sirup odstavte a nechte tak 1 hodinu bylinky macerovat. Následně je sceďte přes plátýnko a naporcujte do stylizovaných lahví. Skladujte v chladu, nejlépe v chladničce.

Chcete prodloužit trvanlivost?

Pokud chcete, aby vám mátový sirup vydržel déle, stačí, když do něj přidáte citronovou šťávu nebo kyselinu citronovou.

Zdroje: www.prima-receptar.cz, www.toprecepty.cz, www.makova-panenka.cz