Naše babičky každý rok vyráběly měsíčkový sirup: Je to lék na 20 neduhů

Víte, že z měsíčku můžete doma vyrobit i skvělý sirup?Je nejen chutný, ale také obsahuje mnohé léčivé látky. Měsíček lékařský (Calendula oficinalis) je léčivka, která se už odnepaměti používá na řadu probémů, má prý i protirakovinné účinky, napomáhá zažívání, pomáhá při zánětech i menstruačních křečích. Neváhejte a připravte si doma vlastní měsíčkový sirup!

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.bylinkyprovsechny.cz, www.magazinzahrada.cz

Oblíbený měsíček lékařský

Měsíček lékařský patří mezi ty léčivky, které si můžete pamatovat i z dětství. Olejíčky, mastičky, ale také čaje z měsíčku byly dříve běžné a po ruce nejen při ošetření pokožky, ale také se díky univerzálnosti měsíčku používaly při různých nemocech. Měsíček má totiž i podle vědeckých studií antibakteriální, antimykotické i antibiotické účinky. Je to jedna z mála bylin, kterou je vhodné užívat dlouhodobě a je výjimečně dobře přijímána i dětmi.

Květy měsíčku jsou zdobné i léčivé. Zdroj: Nick Pecker / Shutterstock.com

Z měsíčku lze připravit oplach, čaj, tinkturu i báječný sirup

Měsíček je výjimečně vhodný také k zevnímu použití, jelikož napomáhá hojení jizev, omrzlin, akné, ale také plísní, otoků a podlitin nebo hemeroidů. Je to však léčivka vhodná k vnitřnímu používání, a to nejčastěji ve formě čajů či tinktur. Nicméně je tu i o něco lahodnější, a hlavně sladší verze domácího využití měsíčku, a to je sirup. Bylinné sirupy se vyrábějí více méně stejně. Není zapotřebí víc než čerstvé části rostlin, v případě měsíčku jsou to květy či okvětní plátky. Sklizené květy neomývejte, připravili byste se o pyl. Chcete-li se zbavit hmyzu na květech pak můžete použít různé přírodní postřiky, například z rebarbory nebo kopretiny řimbaby, nicméně často docela postačí přikrýt květy utěrkou a počkat až broučci vylezou ven za světlem.

Měsíčkový sirup se připravuje z čerstvých květů a citronu. Zdroj: Creative Family / Shutterstock.com

Jak připravit měsíčkový sirup?

Výroba sirupu začíná tím, že si připravíte šťávu z měsíčku a citronu. Dělá se to tak, že nasbírané květy a dva pokrájené bio citrony i s jadýrky zalijete 1300 ml studené vody. Květy a citrony ve vodě napřed zhruba 10 minut povařte a pak dejte na dva dny macerovat do ledničky.

Poté sceďte pevné části, vyhoďte je a zůstane vám šťáva, kterou je nyní nutné svařit s cukrem.

Na 1 kg šťávy budete potřebovat 750 g cukru dle vašeho výběru. Může být jakýkoli, i třtinový nebo hnědý, to už je na vás. Smíchejte šťávu s cukrem a pomalu zahřívejte, aby se cukr dobře rozpustil, ale nezačal připalovat. Sirup vznikne dostatečným odpařením vody, proto nespěchejte. Klidně hrnec několikrát odstavte a nechejte chladnout a pak znova zahřejte až do požadované konzistence sirupu.

Měsíček můžete kombinovat i s dalšími bylinkami. Zdroj: shutterstock.com

Výroba sirupu za studena

Pokud vás sirup zaujal, můžete zkusit také téměř bezpracnou výrobu sirupu za studena. Spočívá ve vrstvení bylinky, cukru a citronů v zavařovací sklenici. Do čisté sklenice vrstvěte zhruba 3 cm květů měsíčku, 2 cm cukru a pak několik plátků bio citronu a opakujte vrstvení až po hrdlo. Sklenice dobře uzavřete a nechejte bylinky a citron pustit šťávu a smísit ji s cukrem. Uložte s tímto obsahem na temné místo na dva až tři týdny. Po této době by mělo být již možné scedit pevné části a přelít sirup do klasických lahví.