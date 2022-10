Nejlepší čistič plic a likvidátor kašle. Tenhle snadný domácí sirup je zázrak

Chcete být v období sychravého počasí doma vybaveni něčím na kašel a na nepříjemné bronchitidy? Vyrobte si přírodní sirup na čištění plic. Díky této medicíně se vám již po třech dnech značně uleví a budete brzy celkově fit. A kromě jiného jej ocení i všichni kuřáci.

Pokud vás trápí kašel a chcete se ho rychle zbavit, udělejte si vynikající léčebný sirup, který vám dokonale pročistí nejen plíce, ale i celý dýchací systém. K jeho výrobě vám hravě postačí pouhé 4 suroviny. Jedná se i podle vědců o skvělou a účinnou medicínu na všechny druhy kašle, bronchitidu a laryngitidu. Sirup lze užívat i preventivně, ochrání vás před nežádoucími viry a bakteriemi. Díky tomu budete předcházet mnoha nepříjemným chorobám, posílíte si imunitu a svému tělu dodáte potřebnou energii.



Domácí sirup na čištění plic

Do hrnce si nalijte ½ l vody a přidejte 2 plné polévkové lžíce krystalového cukru. Je na vás, jestli použijete ten klasický bílý, nebo cukr hnědý či kokosový. Přiklopte pokličkou a přiveďte k varu.

Česnek je silné přírodní antibiotikum a jedná se o výborného ochranáře celého organismu včetně samotných plic a dýchacích cest před mnoha infekcemi. Zdroj: Shutterstock

Mezitím si očistěte 5 hlaviček česneku a nasekejte jednotlivé stroužky na menší kousky. Česnek můžete také rozmačkat v presovači nebo nožem. Další ingrediencí je kořen zázvoru, kterého budete potřebovat tak 50 g. Oloupejte ho a pokrájejte na malé plátky. Poslední surovinou je 1 polévková lžíce kurkumy.

Do vroucí sladké vody přidejte česnek a zázvor a nechte pod pokličkou povařit. Po 5 minutách přidejte kurkumu, dobře ji ve směsi rozmíchejte a vařte na mírném ohni dalších 5 minut. Pak nechte sirup vychladnout a následně jej přeceďte přes sítko do uzavíratelné sklenice. Na závěr můžete přidat i pár nakrájených plátků citronu v bio kvalitě, který dá elixíru nádherně citronovou vůni. Nemusíte se tak bát výrazného česnekového odéru. Toto množství by vám mělo vydržet zhruba na 1 měsíc pravidelného užívání.

Jak sirup užívat

Každý den byste si měli dát 2 polévkové lžíce. Nejprve ráno nalačno před snídaní, druhou pak večer před spaním. Již po třech dnech pravidelného užívání se vám značně uleví.

Česnek

Jedná se o silné přírodní antibiotikum, a tedy o výborného ochranáře celého organismu včetně samotných plic a dýchacích cest před mnoha infekcemi. Pokud ho budete, nejlépe v čerstvém stavu, užívat každý den, vyhnete se nepříjemným nemocem i možnému zápalu plic. Posílíte svou imunitu, zlepší se vám krevní oběh a bude tak posíleno i srdce. Česnek zároveň rozpouští husté hleny a značně zmírňuje zánětlivé procesy v dutinách. Podílí se na tom především obsažený allicin. Proto je česnek tak často doporučován všem kuřákům.

Zázvor

Vzácný kořen je skvělým přírodním prostředkem na očistu plic. Během krátké doby dokáže vyloučit z plic nahromaděný hlen. Má totiž silné protizánětlivé účinky. Výborně tiší veškeré záchvaty kašle, protože hlen rychle rozpouští.

Vzácný kořen je skvělým přírodním prostředkem na očistu plic. Během krátké doby dokáže vyloučit z plic nahromaděný hlen. Zdroj: Profimedia

Kurkuma

Dalším velmi účinným čistícím prostředkem plic je kurkumový prášek. Je to díky obsaženému kurkuminu, který snižuje záněty a urychluje jejich hojení. Proto je dokonalou ochranou před chronickým plicním onemocněním. Stejně tak ulevuje při nepříjemné dušnosti.

