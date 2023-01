Domácí čistič plic a průdušek: Moje babička ho vařila každou zimu

Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Máte dojem, že se vám hůř dýchá a začíná vás obtěžovat rýma, dráždivý kašel a možná i teplota? Dejte na rady a osvědčené metody našich babiček, a to hned od počátku nesnází. Vyrobte si účinný sirup na zdravé plíce a průdušky.

Pokud máte začínající zánět průdušek a pobolívá vás za hrudním košem a při dýchání chrčíte, zpravidla se v nejbližších dnech dostaví i rýma a kašel. Jedná se o jedno z nejčastějších respiračních onemocnění, tedy o zánět horních cest dýchacích.

Postihuje nejen dospělé, ale hlavně děti. Vždy vám pomůže odpočinek, správná strava, obklady, čajové směsi a pokud nic nezabírá, tak i léky. Průdušky je však nutné léčit hned v počátku, abyste předešli případným větším komplikacím.

Chcete tip na domácí antibiotikum? Podívejte se na toto video:

Horní cesty dýchací

Infekce zasahuje zpravidla horní cesty dýchací včetně hrtanu a hlasivek a častým průvodním jevem bývá i ztráta hlasu. Průdušky vystupují do plic a jsou vystlány řasinkovým epitelem, který má na starosti odstranění nečistot.

Pokud jsou průdušky a průdušnice oslabeny, bývají napadnuty viry a některými nebezpečnými bakteriemi. V tuto počáteční fázi vám pomůže domácí léčba přírodními léky, která bývá často úspěšná, ale pokud infekce zachvátí už i plíce, je nutné navštívit lékaře.

Zázvor pozitivním způsobem ovlivňuje imunitu a preventivně působí právě proti chřipce a nachlazení. Zdroj: shutterstock

Babičky měly na průdušky dokonalý sirup

Kdysi se tomuto lektvaru říkalo lidově „čistič plic“ a skládá se z ingrediencí, které jsou právě na bolavé horní cesty dýchací velmi účinné a jejich kombinací vznikne doslova elixír zdraví, jenž je navíc chutný.

Z čeho si tento lék můžete vyrobit?

Přiveďte postupně k varu 1 l vody a přidejte do ní nastrouhaný kousek kořene zázvoru, 2 kávové lžičky kurkumy a 400 g nakrájené cibule. Tuto směs povařte na mírném ohni asi tak 10 minut a následně odstavte z plotýnky a nechte výluh vychladnout. Do vlažného sirupu přidejte dle chuti med a studený elixír skladujte v lednici. A jak ho užívat? Vždy po jedné kávové lžičce ráno, v poledne a večer. Léčivý sirup si můžete přidávat i do čaje.

Zázvor

Kořen zázvoru byste měli mít doma téměř vždy. Nejenže se jedná o výborné koření do mnoha pokrmů, ale zároveň je to podle vědeckých studií skvělý léčebný prostředek na mnoho zdravotních neduhů, který je pro náš organismus i nesmírně přínosný. Pozitivním způsobem ovlivňuje imunitu a preventivně působí právě proti chřipce a nachlazení. Pokud už vás chřipka postihla, zázvor vám napomůže k lepšímu vykašlávání a rychlejšímu průběhu.

Kurkuma

Stejně tak kurkumu uplatníte při vaření, ale i k lepšímu zdraví. Jedná se podle vědců o poměrně silný antivirový a antibakteriální prostředek. Kurkuma perfektně prokrvuje celý organismus, a tudíž je perfektním bojovníkem proti nebezpečným krevním sraženinám, tlumí bolest v krku a usnadňuje vykašlávání a bojuje proti artritidě.

Cibule dokáže „nakopnout“ vaše zdraví, protože obsahuje mnoho léčivých látek. Zdroj: Shutterstock

Cibule

Cibule je základem mnohých jídel, kterým dodá ten správný šmrnc. A stejně tak dokáže „nakopnout“ vaše zdraví, protože obsahuje mnoho léčivých látek. Jedná se totiž o silné přírodní antibiotikum, které úspěšně ničí mnohé nebezpečné bakterie. Zároveň působí blahodárně na cévní systém a čistí krev. Stejně tak je účinná na veškeré druhy kašle a posiluje celkovou imunitu.

Med

Dokonalým doplňkem všech výše uvedených surovin je v sirupu med, který má také mnoho zdravotních přínosů pro naše tělo. Kromě posílení imunity podporuje správnou činnost některých orgánů, má výborné dezinfekční účinky a podílí se na regulaci krevního tlaku. A co se týká kašle, napomáhá snazšímu vykašlávání hlenů.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.babinet.cz, www.zahradaapriroda.cz, www.vitalia.cz