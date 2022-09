Děti ve Švédsku každé ráno užívají tento domácí sirup. Nejsou celou zimu nemocné

Zdroj: AS photostudio / Shutterstock

Víte, jaké eso v rukávu mají švédší rodiče? Používají směs bylinného sirupu a medu, který dávají dětem jako prevenci proti nachlazení a kašli.

Sirup pro děti vyzkoušený českými babkami i Švédy

Jiný kraj, jiný trik proti nachlazení a kašli. Ne, nejde o novinku, ale osvědčený bylinný sirup, který si však Švédové oblíbili natolik, že je jeho používání téměř dennodenním rituálem. Švédské děti stůňou méně nejen díky otužilosti, kterou si od nízkého věku pěstují, ale také pro preventivní účinky jitrocelového sirupu. Právě ten je v mnohých rodinách osvědčeným receptem na to, jak předejít nachlazení.

Ve Švédsku rodiče dětem dávají jitrocelový sirup smísený s medem. Pár sladkých lžic děti dobře přijímají a jitrocel s medem je posílí během chladných měsíců.

Jitrocelový sirup je přírodní prostředek proti kašli a nachlazení Zdroj: profimedia.cz

Sirup pro děti z jitrocele

Ještě není pozdě! Jitrocel lze sbírat i na podzim a je to škoda, že právě jitrocel patří k opomíjeným bylinám. Je nenápadný a v trávníku spíš překáží. Nasbírejte si jitrocel, dokud je to možné a připravte z něj sirup, který je nejen léčivkou podporující očistu těla, ale právě také obranyschopnost. Právě takzvaný „detox“ s imunitou úzce souvisí. Aby bylo tělo připravené bojovat s onemocněním, lymfatický systém musí být v dobré kondici. Detox čili očista rozproudí mízu v těle a očistí ji od toxinů, které brání jejímu kvalitnímu fungování.

Jitrocel je u nás dobře známý a pro výrobu sirupu, ale i čaje můžete sbírat listy obou běžných druhů. Jitrocel větší i kopinatý jistě dobře poznáte. Sběr se sice doporučuje před kvetením, ale defacto je možný kdykoli v době vegetace.

Do zavařovačky vrstvěte jitrocelové listy a cukr. Zdroj: Profimedia

Jak sirup z jitrocele připravit?

Výroba jitrocelového sirupu se mírně různí, ale může být i velmi prostá. Nasbírejte listy jitrocele, operte je pod tekoucí vodou a nasekejte najemno. Do sklenice vrstvěte jitrocel střídavě s cukrem. Centimetr bylinky zakryjte centimetrem cukru, až je sklenice plná. Uzavřete, aby se dovnitř nedostaly nečistoty a nechejte sklenici stát dva dny na teplém, nejlépe osluněném místě v kuchyni nebo na parapetu. Po dvou dnech by měl cukr absorbovat veškeré látky z jitrocelových listů a měl by být i zcela rozpuštěný. Takovýmto prostým způsobem vznikne sirup, ze kterého je pak třeba jen scedit pevné kousky lístků.

Užívejte sirup samotný nebo v kombinaci s medem tak jako Švédi. Pomůže vám nejen preventivně, ale také při kašli, zmírňuje projevy chřipky a virových onemocnění a napomáhá k brzkému uzdravení.