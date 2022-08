Sirup z arónie je zdravotní zázrak: Klasický recept za studena nic nepřekoná

Černý jeřáb alias arónie patří mezi významné přírodní dary s léčivými účinky, které by rozhodně neměly chybět v žádné domácnosti. Připravte si z arónie léčivý sirup, který vás uchrání mnohých neduhů, je totiž doslova napěchovaný vitamíny.

V případě, že dáváte přednost přírodnímu zdroji léčivých látek, vsaďte na černé bobule stromu či keře černého jeřábu, kterou možná znáte pod názvem arónie. Snadno na ni narazíte ve volné přírodě, většinou v blízkosti lesů, v parcích a okrasných zahradách. Pojďte se o tomto zdravotním zázraku dozvědět něco víc.

Arónii znaly už staré indiánské kmeny

Původem pochází tento vzácný strom z východních oblastí Severní Ameriky, kde byl posvátnou rostlinou pro tamnější indiánské národy, které si byly dobře vědomy jeho zázračných účinků. Do Evropy se tato rostlina dostala roku 1700 díky ruskému biologovi Ivanu Mičurinovi, který je dokonce začal pěstovat ve velkém. Následně se dostal do podvědomí široké veřejnosti i pod názvem sibiřská borovice, protože strom je značně odolný mrazu a vydrží i teploty pod - 50 °C.

Plody aronie jsou mimořádně zdravé. Zdroj: Shutterstock.com / Aksana Yasiuchenia

Jak arónie vypadá?

Černý jeřáb je buď strom, který dorůstá do výšky 4 až 5 metrů, nebo okrasný opadavý keř vysoký kolem 2 metrů. Jeho podlouhlé listy bývají zpravidla na konci zašpičatělé a květy mají bílou nebo světle růžovou barvu. V našich klimatických podmínkách na něm většinou koncem léta a počátkem podzimu dozrávají tmavě fialové až černé plody, které mají lehce nasládlou trpkou chuť. Dá se říct, že jsou velmi podobné černému rybízu.

Arónie je zdrojem mnoha prospěšných látek

Léčivé jsou nejen plody, ale i listy arónie. Jde o jeden z nejsilnějších antioxidantů, který potlačuje volné radikály v těle. Kromě významného a tolik potřebného vitamínu C najdete v jeho plodech i vitamín A, B1, B2, B6, B9, E, K a P. Významné pro naši vitalitu jsou i látky jako draslík, hořčík, vápník, železo, zinek a v neposlední řadě i dnes tolik významný jód.

Nepostradatelný je pro lidské zdraví i obsažený rutin a bioflavonoidy. Ve slupce bobulí jsou důležité pigmenty, které vás ochrání před ultrafialovým zářením. Plody obsahují také přírodní sorbit, který je výbornou náhražkou cukru vhodnou pro diabetiky. Nejzajímavější látkou jsou autokyany, které potlačují bujení rakovinných buněk.

Při srdečních problémech i proti Alzheimeru

Látky obsažené v bobulích černého jeřábu jsou nepostradatelnými pomocníky proti mnoha civilizačním chorobám, jako například vysoký krevní tlak, cholesterol a špatná imunita. Pozitivně ovlivňují správné fungování metabolismu a celé nervové soustavy. Výborně fungují i na nachlazení, únavu a zpomalují proces stárnutí. Dokonce léčí i poruchy činnosti štítné žlázy, a protože mají i detoxikační účinky, výborně podporují správnou činnost ledvin a jater. Plody jsou také vhodné při léčbě arterosklerózy a cukrovky. Protože arónie umí snižovat rizika onemocnění oxidačním stresem farmaceutický průmysl využívá často jejích blahodárných účinků nejen při srdečních problémech, ale i k léčbě Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

Plody černého jeřábu chutnají skvěle i jako kompot. Zdroj: Shutterstock

Namísto rozinek? Proč ne!

Protože mají plody poměrně trpkou chuť, je lepší je tepelně zpracovat. Lze je usušit podobně jako šípky a dělat si z nich skvělý ovocný čaj nebo je možné je použít namísto rozinek či brusinek jako zajímavou přísadu do moučníků, nádivek, jogurtů a müsli. Stejně tak je lze využít k výrobě marmelády, džemů nebo je sterilizovat jako lahodnou zavařeninu, která je výbornou přílohou k masu či k dochucení omáček.

Arónii si můžete i nasušit a vařit si z ní čaj. Zdroj: Profimedia

Vyrobte si vynikající léčebný sirup

Do skleněné nádoby vložte asi tak 2 litry nasbíraných bobulí, rozmečkejte je, přidejte 80 gramů kyseliny citrónové a vše zalijte je 2,5 litry vody. Tuto směs nechte alespoň 2 dny odstát v lednici a poté ji přes plátýnko přeceďte a plody vymačkejte do vylouhované vody. Přidejte dle chuti cukr, na litr získané šťávy přidejte půl litru cukru a vše důkladně promíchejte do naprostého rozpuštění. Sirup nalijte do čistých skleněných lahví a skladujte v chladu a temnu, kde vám vydrží i několik měsíců.

Na to, jak připravit naopak vařený sirup z arónie se můžete podívat na tomto videu:

