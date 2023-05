Kopřivy: Moje babička z nich uměla úžasný sirup. Tajný recept na dlouhověkost!

Už jste si našli grif na to, jak sklidit mladé kopřivy a hledáte možnost jejich uplatnění? Z kopřiv můžete připravit i skvělý sirup s úžasnými blahodárnými účinky. Oceníte je kdykoli během roku.

Kopřivy sníží cukr i cholesterol

Jaro je ideální dobou ke sběru a užívání kopřiv, i když sbírat kopřivy je možné během celého roku. Na jaře jsou kopřivy křehké a šťavnaté a jejich účinky mnozí oceňují především jako součást detoxikační kúry.

Očekávat zázraky by bylo jistě bláhové, na druhou stanu jsou účinky kopřiv vědci dobře probádané téma. Díky tomu víme, že i babiččin kopřivový sirup obsahuje krom spousty cukru, který slouží jako konzervant, mnohé blahodárné látky. Ty pozitivně působí na imunitu, močové cesty, pokožku, a to i při vnitřním užívání. Kopřiva redukuje krevní cukry, což je důležité pro diabetiky a hodí se při držení redukčních diet. Látky v kopřivách snižují hladinu cholesterolu, čímž napomáhají zdraví srdce a redukují rizika jeho onemocnění.

Na jaře jsou kopřivy nejšťavnatější a stále velmi křehké. Zdroj: Profimedia

Jak na sirup z kopřiv?

Jak si připravit na vlas stejný kopřivový sirup, jaký připravovaly hospodyně už po generace? Není to nic těžkého. Nejpalčivější část je sklizeň kopřiv.

Kopřivy proti škůdcům

I když je kopřiv všude dost po celý rok, nejvhodnější období pro jejich sběr je zhruba od března do května, kdy jsou kopřivy mladé. Sbírejte čisté, nenapadené rostliny ještě před jejich rozkvětem. Kopřivu můžete sušit na čaj, připravit z ní sirup za tepla i studena, vyrobit z ní čerstvou šťávu a můžete ji použít také v kuchyni.

Kopřivy jako hnojivo

Hnojení kopřivami je populární způsob organického hnojení, který poskytne vašim rostlinám mnoho živin a minerálů. Sbírejte čerstvé, mladé kopřivy, které ještě nezačaly kvést. Sbírejte pouze rostliny z čistých, neznečištěných oblastí, které nebyly ošetřeny chemikáliemi.Čerstvé kopřivy natrhejte na malé kousky. Pokud používáte starší, suché kopřivy, nejprve je namočte ve vodě, aby se zvlhčily a lépe se s nimi pracovalo.

Takto připravené kopřivy vložte do nádoby s víkem. Přidejte dostatek vody, aby kopřivy byly zcela ponořeny. Můžete použít studenou vodu nebo mírně teplou vodu, ale nikdy ne horkou. Zakryjte nádobu víkem a nechte ji fermentovat. Po 3 až 4 týdnech hnojivo slijte přes síto nebo plátno, abyste odstranili velké kousky kopřiv. Hnojivo skladujte v uzavřené nádobě na chladném, tmavém místě. Použijte ho do 3 měsíců.

Využijte mladé kopřivy v kuchyni

Mladé, křehké a nedřevnaté kopřivy jsou jarním obohacením jídelníčku. Kopřiva patří nejen do velikonoční nádivky, ale můžete ji přidat do připravovaného slaného pečiva, zeleninových i masových zapečených pokrmů. Z kopřiv se rovněž připravuje špenát, nasekané lístky můžete přidat do salátů a hodí se i jako doplněk zeleninových a ovocných šťáv či smoothie. Sama osobě totiž není kopřiva nijak chuťově zajímavá.

Kopřivy se přidávají například do řeckého koláče spanakopita, najdete je i v korejském zeleninovém tradičním namul či japonském goma-ae. Patří i do směsi listové zeleniny v indickém saag nebo najdete špenát také na pizze. A Italové z ní vyrábějí i pesto.