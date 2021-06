Sirup z jarních kopřiv: Čistí krev a tiší alergické reakce na ostatní rostliny

Kopřivový špenát, čaj, polévka nebo směs na nádivku do drůbeže – to všechno a mnohem víc, jsou recepty, kde lze kopřivy použít. Nejen proto, že jich je všude dost a nic nás nestojí, ale také pro jejich léčivé účinky, které si lidé pochvalují a předávají už po generace.

Kopřiva je rostlina vyskytující se na celém našem území s výjimkou nejvyšších hor a její léčivé účinky jsou dobře známé.

Jako z hororu

Žahavá rostlina vzrůstu dospělého člověka pokrytá jemnými chloupky působící pálení i po několik hodin se hodí nejlépe do sci-fi nebo hororu s florální tématikou. Bohužel nejde o nějakou exotickou liánu, ale o obyčejnou kopřivu, kterou známe z blízka až velmi dobře. Jako dospělí jí čelíme odvážně, ale děti, kterým u potoků a na krajích luk přerůstá vysoko nad hlavu, už tak nadšené nejsou.

Kopřivy jsou nejlepší na jaře a ideálně je sbíráme do konce května. Zdroj: Profimedia

Léčivka

Kopřiva se používá stovky let a její sílu nepopírá ani medicína. Je doporučována na zmírnění projevů a léčbu mnohých potíží. Nejznámější je pro léčbu chudokrevnosti, resp. anémie. Působí močopudně a prospívá ledvinám i močovým cestám. Doporučuje se také na bronchitidu, cukrovku, akné a vyrážky. Známá je i zlepšením kvality vlasů a vysokým obsahem vitaminu C.

Velmi často je také zmiňována v souvislosti s alergií a jejími příznaky. Je to pravda, ale pozor! Možná nevíte, že kopřiva je nejen lékem, ale také alergenem, což znamená, že může být i příčinou alergie samotné. Vyzkoušejte kopřivu, ale u alergiků sledujte její konzumaci a v případě zhoršení ji zcela vynechejte z jídelníčku.

Kopřivový sirup

Jak nacpat všechnu tu ozdravnou sílu kopřiv do skleničky? Je to velmi jednoduché a obdobných receptů naleznete mnoho.

Kopřivy jsou nejlepší na jaře a ideálně je sbíráme do konce května. Vyhněte se silnicím a znečištěným oblastem. Sbírejte v lese, na loukách nebo v okolí zahrady, kde přicházejí do styku s minimem automobilových výparů. Pokud chcete sirup dlouho skladovat, bude třeba směs přivést ke krátkému varu. Tím rozpustíme cukr a zbavíme sirup případných bakterií, které by časem způsobovaly kažení. Na výrobu můžete použít jak cukr, tak med. Varianta s medem je jednoznačně mnohem přínosnější, ale med naopak nesnáší vysoké teploty, respektive vystavením teplotě přes 70 C i na velmi krátkou dobu, ztrácí na kvalitě.

Kopřiva je rostlina vyskytující se na celém našem území s výjimkou nejvyšších hor Zdroj: Profimedia

Takže si musíte vybrat, která varianta je pro vás přínosnější. Pozor na chemicky ošetřené citrony! Kopřivy máčíme s plátky citronu, a proto buď nakupme BIO, bez chemického ošetření, nebo je oloupejte a použijete jen dužninu.

Na sirup budeme potřebovat:

40 kopřiv, nejlépe mladé vrcholy

6 citronů

3 litry vody

1 kg hnědého cukru nebo 200 g medu

Opláchnutou kopřivu vcelku a na kolečka nakrájené citrony zalijeme studenou vodou a necháme 24 hodin vyluhovat. Tekutinu scedíme a promícháme s cukrem nebo medem. Uskladníme v uzavíratelných sklenicích v lednici.

