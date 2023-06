Sirup z čerstvé meduňky podle receptu našich babiček. Lék na 5 neduhů

Meduňka je voňavá bylinka, kterou máte možná na zahradě. Využijte ji jako přírodní lék na spoustu neduhů. Jak z čerstvé meduňky připravovaly sirup naše babičky?

Tahle zelená střapatá (a trochu i chlupatá) bylinka pochází ze Středomoří. Staří Římané ji zasvětili bohyni Dianě a používali ji jako lék na plodnost. V Evropě ji pěstovali zejména mniši ve svých klášterních zahradách. Tradovalo se, že bylinka „rozveseluje srdce“ a oživuje ducha. Meduňkový čaj (ne-li víno) se na mnišských stolech objevoval poměrně často. Když se bylinka dostala i mezi prostý lid, používala se jako ingredience do nápojů lásky…

Na videu je postup, jak si můžete vyrobit domácí meduňkový sirup:

Sběr a sušení

Meduňka se na zahradách pěstuje hned vedle rozpínavé máty. Ale nebojte se, určitě ji nepřehlédnete. Bývá poměrně vysoká (dosahuje 30 – 80 centimetrů a voní po citronech). Bylinkáři ji sbírají v červnu a červenci, ještě než pořádně vykvete. Žádaným artiklem je zejména nať a listy, které mají na počátku léta obzvlášť hodně výživných látek. Pokud se i vy chcete vydat na sběr meduňky, načasujte si ho na den, kdy je teplo a sucho. Ideální jsou odpolední hodiny! Sebranou zeleň pak můžete sušit ve stínu nebo použít sušičku, jejíž teplota by neměla překročit 35°C.

Meduňkový čaj naši předkové pili na obveselení duše. Zdroj: Profimedia

Medicína i sedativum

Nejcennější z meduňky je silice, která působí sedativně a pomáhá tlumit nespavost, úzkost (například při bušení srdce). Zároveň působí protizánětlivě i na trávicí ústrojí. Je přírodním lékem proti nadýmání a zklidňuje žaludeční křeče. Při obtížích se vyplatí připravit si meduňkový čaj. Jak na to: 10 lístků čerstvé meduňky (nebo 2 čajové lžičky sušené) zalijte vroucí vodou a nechte zhruba 10 minut louhovat. Hotový čaj dochuťte medem a kapkou citronu. Uleví vám.

Stimul pro lepší chuť (nejen do života)

Pokud trpíte nechutenstvím, může vám meduňka vrátit chuť k jídlu. Stačí, když ji použijete jako koření k ochucení salátů, rýže, brambor, tvarohových pokrmů, jogurtů či vaječných omelet. Lístek téhle „zelené střapatky“ můžete vložit i do čaje, vody nebo letních limonád.

Meduňkový sirup

Dobře chutná a zároveň i léčí spoustu neduhů, jako je nespavost, migréna, závratě, nechutenství nebo i obyčejné nachlazení. Jak si ho připravíte: Odstřihněte 60 stonků meduňky a důkladně je opláchněte. Do většího hrnce nalijte 4 litry vody. Přiveďte ji k varu a poté nechte vařit ještě pět minut. Hrnec s vodou odstavte a nechte vychladnout. Meduňku nakrájejte na menší kusy a navrstvěte do mísy. Pokud chcete, můžete k ní přidat také nasekanou mátu a 2 oloupané citrony (případně pomeranče), nakrájené na kolečka.

Sirup z čerstvé meduňky pomáhá jako lék při trávicích obtíýíích, nachlazení či nespavosti. Zdroj: Profimedia

Vrstvení a macerování

Nakrájenou meduňku namačkejte do velké, pětilitrové zavařovací sklenice. Navrch položte plátky citronů a vše zalijte převařenou vodou až po okraj nádoby. Přes hrdlo přetáhněte folii, kterou ještě raději připevněte gumičkou nebo provázkem. Směs nechte macerovat 24 – 48 hodin. Máte hotovo? Tekutinu zceďte zpátky do hrnce přes síto, které jste vyložili čistým plátýnkem. Přidejte do ní 2 kg třtinového cukru, 15 g kyseliny citronové a citronovou šťávu z 1 citronu. Sirup zahřejte na teplotu 80 °C a míchejte, dokud se cukr nerozpustí.

Poklad v lahvích

Směs v žádném případě nevařte! Zbytečně byste se tak připravili o cenné látky. Jakmile je roztok kompaktní, přidejte do něj ještě 5 g kyseliny citronové a případně i pár kapek citronové šťávy. Sirup nalijte do čistých lahví a pořádně uzavřete. V chladnu a temnu vám vydrží dlouhé tři měsíce.

Vyrobit meduňkový sirup není těžké. Vydrží vám v chladu až tři měsíce. Zdroj: Profimedia

