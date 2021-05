Zapomenutý lektvar naších babiček: Sirup ze smrkových výhonků léčí řadu nemocí

Začalo vám téct z nosu, pokašláváte a škrábe vás v krku? Nejste příznivcem sirupů z lékárny? Pak si doma udělejte smrkový sirup, který používaly k léčbě nachlazení už naše babičky. Nejen, že je jeho příprava zcela jednoduchá, ale navíc máte jistotu, že všechny jeho složky budou přírodní a vy tak nedáváte svému tělu žádnou chemii.

V dnešní uspěchané době, kdy každý chodí do lékárny jako do pekařství, by nebylo na škodu se zastavit a připomenout si tipy a triky, díky nimž léčily neduhy naše babičky či dokonce prababičky.

Počasí jako na houpačce

Počasí je u nás v posledních dnech jako na houpačce, proto není divu, že jak děti, tak dospělí trpí rýmou, kašlem a nachlazením. I s tímto neduhem si naše babičky uměly poradit a nutno podotknout, že rychle, zdravě a bezpečně.

Pryč s nachlazením

Připravte si tedy podle jejich návodu sirup ze smrkových výhonků, který usnadňuje vykašlávání, rozpouští hleny a uvolňuje dýchací cesty. Jeho příprava je snadná a levná, nejen že tedy ušetříte, ale navíc i ochráníte své zdraví před chemickými látkami ze sirupů z lékárny.

K přípravě vám stačí mladé výhonky z našeho nejrozšířenějšího jehličnatého stromu Zdroj: Krasnikova Kat / Shutterstock.com

Příprava smrkového sirupu

K přípravě vám stačí mladé výhonky z našeho nejrozšířenějšího jehličnatého stromu, které mají velkou léčivou sílu. Už naši předci věděli o jejich protizánětlivých a dezinfekčních účincích. Mladé výhonky obsahují velké množství silic, které ulevují při rýmě, nachlazení a kašli.

Další léčivé účinky

Smrk má ale i jiné léčivé účinky. Mírní třeba i revma nebo svalové napětí. Pro jeho velký obsah vitamínu C je oblíbeným přírodním prostředkem pro podporu imunity.

Vsaďte na mladé výhonky

Než začnete smrkový sirup připravovat, najděte takové výhonky, které mají svěží světle zelenou barvu a nejsou delší než deset centimetrů. Ty totiž obsahují ony léčivé látky v největším množství. Právě teď je ten nejlepší čas pro jejich sběr, neváhejte tedy a vyrazte s dětmi do lesa. Uvidíte, že je sběr bude bavit a jejich košíčky budou brzy plné.

Při přípravě se vaše ratolesti samozřejmě také mohou realizovat, nepochybujte, že budou nadšeny z alchymie, která je čeká a navíc pak nebudou mít problém sirup užívat, protože si ho samy připraví.

Smrkový sirup pomůže při kašli i rýmě Zdroj: HETIZIA / Shutterstock.com

Dbejte na čistotu

Výhonky propláchněte studenou vodou, aby byly zcela čisté. Na dno zavařovací sklenice pak dejte výhonky a zasypte je vrstvou cukru. Pak opět navršte vrstvu výhonků a na ni opět nasypte vrstvu cukru.

Dopřejte jim teplo

Když toto uděláte, sklenici pečlivě uzavřete a dejte na slunné teplé místo, kde ji nechte odpočívat, než výhonky pustí dostatek šťávy. Když je šťávy dost, přeceďte ji do čisté sklenice, opět pečlivě uzavřete a dejte do lednice.

Pomocník pro celou rodinu

Tím máte v podstatě hotovo a sirup můžete vytáhnout, kdykoliv se vy nebo členové rodiny necítíte dobře. Buď si ho dejte na lžičku a jezte samotný, nebo lze přidat do vody i čaje. Záleží na každém z vás, jak vám bude nejlépe chutnat. Uvidíte, že děti budou z jeho chuti nadšeny a ocení ho více než přeslazené sirupy z lékárny.

