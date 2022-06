Skandinávská dieta: Vhodná pro ženy nad 50 a žádné počítání kalorií

Jedním z nejoblíbenějších hubnoucích programů, který milují i známé celebrity, je severská neboli skandinávská dieta. Je založena na konzumaci severských potravin a skvěle utuží vaše zdraví.

O skandinávské dietě se tvrdí, že patří k těm nejzdravějším. Nejenže zhubnete a později si budete udržovat stálou váhu, ale budete jíst zdravě a nebudete přitom muset počítat žádné kalorie. Jde o dietu, kdy se budete stravovat podle počtu hrstí a jen kvalitními a zdravými potravinami. Díky tomu se dostanete do skvělé formy a budete stále FIT a svěží!

Princip čtyř hrstí

Principy této diety vytvořila dánská výživová poradkyně Suzy Wengel, která díky této metodě shodila 40 kilogramů za 10 měsíců. Obrovskou výhodou je naprostá jednoduchost.

Každý den jíte 3 jídla, z nichž alespoň dvě by se měla řídit pravidlem, že jsou složena ze čtyř hrstí.

Tvoří je:

2 hrsti zeleniny

1 hrst bílkovin

1 hrst sacharidů nebo ovoce (přizpůsobí se vždy konkrétní situaci nebo náladě)

1 až 3 lžíce tuku

Dieta vás naučí správné životosprávě

Během dodržování skandinávské diety si osvojíte mít ve stravě správné rozložení živin a zároveň optimální množství jídla. Vlastně vám vytvoří zdravé nutriční návyky, kdy budete mít v každém chodu správně vyvážené jídlo. To bude obsahovat jak porci bílkovin, tak i sacharidů, vlákniny a tuků. Dosáhnete tak mnohem lepšího pocitu sytosti a nebudete mít během jídel roupy sem tam něco ujídat a přestane vás „honit mlsná".

Dieta je o zdravém organismu

Mnohé lékařské studie dosvědčují, že tento druh diety je účinnější a ještě zdravější, než středomořská strava. Díky ní se vám vyrovná správná hladina cholesterolu, snížíte si vysoký krevní tlak a dosáhnete nižšího glykemického indexu, než když budete používat běžnou západní stravu. Uděláte dobře také svému srdci a celému cévnímu systému. Nemáte čas se hýbat? Skandinávská dieta zabírá i v tomto případě. Ale pohyb nikdy nezatracujte, měl by být též vaším každodenním „chlebem".

Správná skladba jídelníčku

Během tohoto stravovacího režimu by mělo být denně tvořeno alespoň 80 % příjmu energie kvalitními, lokálními a minimálně průmyslově zpracovanými potravinami. V případě, že by každý den tvořilo vaši sacharidovou hrst například bílé pečivo, dali jste si k obědu hrst hranolek a večeři zapili sklenicí lahodného vína, výsledků se nedočkáte a v žádném případě to neprospěje ani vašemu zdraví.

Co můžete jíst?

Zelenina: Zde jste absolutně bez omezení! Jezte každou zeleninu, na kterou máte chuť.

Zde jste absolutně bez omezení! Jezte každou zeleninu, na kterou máte chuť. Sacharidy: chléb, müsli, těstoviny, rýže, brambory a čerstvé ovoce

chléb, müsli, těstoviny, rýže, brambory a čerstvé ovoce Bílkoviny: libové maso, drůbež, ryby, mořské plody, vejce, netučné sýry, luštěniny

libové maso, drůbež, ryby, mořské plody, vejce, netučné sýry, luštěniny Tuky: olej, máslo, ořechy, majonéza, sýry, omáčky, avokádo, hořká čokoláda s vysokým obsahem kakaa

Čemu se obloukem vyhnout

Dejte absolutní stopku sladkým limonádám, sladkostem a doslazování nápojů. Stejně tak to platí pro bílou mouku, uzeniny, jídlo z fastfoodů a smažené jídlo. Zcela jistě se také vyhněte polotovarům a hovězí a vepřové si dopřejte jen párkrát do roka.

