Jak moc škodí používání mobilního telefonu zdraví? Většina lidí to netuší

Mobilní telefon je dnes nepostradatelným společníkem téměř každého z nás. Přestože nám na první pohled zpříjemňuje život, je obecně známo, že mobil také podstatně škodí zdraví. Jak moc?

V současné době vlastní mobilní telefony téměř tři čtvrtiny veškeré populace a počet uživatelů se stále rychle zvyšuje. Dnes už je podle vědců zřejmé, že elektromagnetické pole, které tato elektronika vytváří, přímo ovlivňuje naši schopnost celkové koncentrace a spánku. Při častém používání způsobuje stres, deprese, žaludeční nevolnost či šedý zákal a také mnohá genetická poškození. Čeho se tedy raději vyvarovat?

Více o následcích nadměrného používání mobilu se dozvíte ve videu:

Mobily zvyšují přirozenou aktivitu mozku

Ráno každého z nás většinou začíná dotykem na mobil, který nás budí. Tento přístroj už toho umí tolik, že se mu říká chytrý telefon. A díky tomu jej téměř celý den nepustíme z rukou a nespustíme z očí. A pro někoho to platí i večer a během noci.

Ráno každého z nás většinou začíná dotykem na mobil, který nás budí. Zdroj: Profimedia

Měli byste se však zamyslet, protože mobilní telefony pracují s elektromagnetickými vlnami o kmitočtu 450 milionů až 1,8 miliardy kmitů za sekundu! Jedná se o frekvenci, která má společně s nebezpečným zářením vliv na nepřirozené zahřívání mozkových tkání, očí a uší. U mobilních telefonů je až 40 % výkonu absorbováno hlavou a 10 % rukama. Zkuste si proto mobil, kdykoliv je to možné, držet dále od těla.

Trpí i krční páteř a ruce

Krční páteři je nejlépe ve vzpřímených polohách, takže když se stále předkláníte nad mobil, není to pro páteř nic příjemného. Častým uživatelům se vytváří na zádech nezdravý a bolavý hrb a ztuhlá místa. Dokonce nahráváte zvýšenému riziku vyhřezlých plotének a jednostrannému namožení zádových svalů. Samozřejmě to souvisí i s nepřirozenou polohou rukou, které jsou dlouhodobě v jedné pozici.

Jak správně držet mobil

Myslete na to vždy, když berete telefon do ruky. Nesklánějte k mobilu celou hlavu, zaměřte na něj pouze svůj pohled. Páteř a svaly tak zatížíte mnohem méně. Není od věci ani zvednout paže a ramena do výše očí. A dělejte si průběžně malé rozcvičky, kdy se správným dechem děláte hlavou předklony, záklony a úklony stranou k ramenům.

Mobil ničí psychiku a soustředění

Přestože nám mobily zlepšují sociální život, neměli byste to s jejich užíváním přehánět. Jejich nadužívání je definováno časem vyšším než 2,5 hodin denně, což překračuje většina z nás. Bohužel to má neblahý vliv na vznik mnoha poruch se soustředěním, které často vedou k depresím a úzkostem.

Dlouhodobé užívání mobilu vyvolává v lidském mozku podobné návykové metabolické procesy jako alkohol. Stanovte si tedy pravidla, kdy mobil musíte používat a kdy je potřeba jistý detox. Uvidíte, jak vám bude ve chvílích bez mobilu příjemně.

Modré světlo mate organismus

Naše tělo je přirozeně uzpůsobené na spaní ve tmě. Může za to hormon melatonin, který nám dovoluje ponořit se do spánku, který je jednou ze základních potřeb a jeho nedostatek se často podepisuje na našem nevalném zdraví.

Displeje mobilů totiž vyzařují modré světelné vlny, které jsou podobné slunečnímu světlu. Díky nim dochází ke stimulaci a vyplavování hormonu serotoninu, který nás aktivizuje a zahání únavu. Je tak narušen přirozený proces usínání. Mobily a počítače byste měli odložit minimálně 1 hodinu před spaním. Raději si vezměte do ruky knížku, protože světlo vycházející z obrazovek zpozdí váš spánek v průměru až o 1,5 hodiny.

Mobily a počítače byste měli odložit minimálně 1 hodinu před spaním. Raději si vezměte do ruky knížku. Zdroj: Profimedia

Chraňte své oči

Pro oči je mnohem namáhavější čtení z displeje než z papíru. Záření oči vyčerpává a brzy se dostavuje únava či slzení. Lidé, kteří se dívají několik hodin denně na mobil, trpí také častějšími bolestmi hlavy. Dokonce je u mladší generace registrován prudký nárůst krátkozrakosti. Proto volte mobily s co nejméně zářícím displejem. Během čtení oči vždy na chvíli zvedněte a zaměřte pohled na nehybné body ve střední a pak ve větší vzdálenosti.

