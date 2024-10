Lékaři by nikdy nedali do úst tyto potraviny: Prozradí vám, proč byste se měli bát i vy

Laura Maximová 30. 10. 2024

Lékaři, kteří se s důsledky nezdravého životního stylu setkávají dennodenně, mají jasno v tom, co by si na talíř nikdy nedali. Jaké jsou jejich důvody, proč některé potraviny zcela vyřadit? A proč bychom se nad tím měli zamyslet i my?

Každodenní výběr potravin přímo ovlivňuje zdraví a dlouhověkost, ale i ti nejzdravější z nás mohou nevědomky konzumovat jídla, která pro naše tělo znamenají značné riziko. Co kdyby vám samotní lékaři prozradili, čemu se sami vyhýbají obloukem? Odhalíme vám, proč byste některé potraviny měli nechat na regálech a raději sáhnout po bezpečnějších alternativách. „Český nutriční profil je postavený na energii z cukru a škrobu, bílé mouce, rohlících, těstovinách, knedlících. Následky pak vidíme na stoupajícím výskytu nejrůznějších civilizačních onemocnění,“ říká výživový specialista Jakub Přibyl. Na video od Heart Disease Code o nejhorších jídlech, která škodí srdci, se podívejte na YouTube: Zdroj: Youtube Tichý zabiják imunitního systému Rafinovaný cukr je velmi oblíbený, ale jeho nadměrná konzumace zvyšuje riziko mnoha chronických nemocí. Lékaři upozorňují, že cukr oslabuje imunitní systém a přispívá k obezitě, zánětlivým procesům a dalším civilizačním onemocněním. Zdravější alternativou je med nebo ovoce, které poskytuje tělu přírodní cukry spolu s vlákninou, minerály a antioxidanty. close Zdraví Odborníci varují spotřebitele: Nekupujte půlky melounu a předkrájené ovoce video Zdravotní past, kterou bychom měli obejít Pití slazených nápojů může být rychlým zdrojem energie, ale jejich přemíra vede ke zvýšenému riziku diabetu a obezity. Tyto nápoje obsahují nejen cukr, ale také přísady a konzervanty, které mohou z dlouhodobého hlediska negativně ovlivnit trávení i celkovou kondici těla. Odborníci doporučují nahradit je vodou, čajem nebo přírodními šťávami bez přidaného cukru. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Na rafinované cukry byste měli zapomenout. Záněty v těle a riziko srdečních chorob Rafinované oleje se běžně používají na smažení a vaření, ale jejich vysoký obsah omega-6 mastných kyselin podporuje zánětlivé procesy v těle. Lékaři proto zdůrazňují, že tento typ olejů by měl být nahrazen zdravějšími alternativami jako jsou olivový nebo kokosový olej, které nabízejí lepší poměr mastných kyselin a zdraví prospěšné látky. Skrytý nepřítel zdravého srdce Přestože je sůl nezbytná pro lidský organismus, nadměrné množství přispívá ke zvýšení krevního tlaku a kardiovaskulárním onemocněním. Lékaři proto radí omezit slané potraviny, zejména ty průmyslově zpracované. Nahrazení soli bylinkami nebo mořskou solí s nižším obsahem sodíku pomůže podpořit chuť pokrmů a zároveň chrání zdraví srdce. close Zdraví Měla by snížit riziko úmrtí o 30 procent: Harvardská studie doporučuje vodu z kohoutku video Pečlivý výběr je klíčem ke zdraví Lékaři se shodují, že výběr potravin výrazně ovlivňuje zdraví. Vyhýbat se rafinovanému cukru, slazeným nápojům, rafinovaným olejům a nadměrnému množství soli prospěje vašemu zdravotnímu stavu. Vyberte si tedy takové potraviny, které tělu prospívají, a investujte do svého zdraví již dnes, vrátí se vám to. Zdroj: www.youtube.com, www.dotyk.cz, www.idnes.cz

