Škodlivost potravin podle horoskopu: Co by nemělo jíst právě vaše znamení?

Možná jste si všimli, že vám ne každá potravina dělá dobře. Nejspíš je to tím, že jste natrefili právě na ta jídla, která vašemu znamení vůbec nesvědčí a vy byste se jich měli vyvarovat. Které potraviny by mělo ze svého jídelníčku vyškrtnout právě vaše znamení zvěrokruhu?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by se měli vyvarovat konzumace uzenin, a to i šunky! Masné výrobky jim totiž nedělají vůbec dobře. Jejich tělo je neumí trávit a je po jejich konzumaci unavené, ztrhané a bez energie. Pokud je úplně vynecháte ze svého jídelníčku, můžete si být jisti, že se vám uleví a budete mít více sil na běžné pracovní činnosti, které vám dříve dělaly problém.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi milují sladké a cpou se jím od rána do večera, což jejich tělu neprospívá, ba dokonce škodí. Není nic horšího, než když si dá Lev k snídani větrník, k obědu ovocné knedlíky a k večeři krupicovou kaši. Pro jeho tělo je to takový přísun cukru, že není schopné ho zpracovat a Lev je celý den hyperaktivní, neudrží myšlenku a neustále přeskakuje z jedné činnosti na druhou.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Pro Střelce je nevhodnou potravinou pečivo, protože jejich tělo neumí správně zpracovat lepek. Naštěstí to u Střelců není tak, že by nemohli žádné potraviny, v nichž je lepek obsažen, ale pečivo jim vysloveně škodí, tudíž to by měli vynechat stoprocentně. Raději ať ho nahradí rýžovými chlebíčky nebo jednou za čas celozrnnou variantou.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by neměli rozhodně konzumovat červené maso, jsou po něm agresivní. Stejky jsou sice delikatesa, ale ne pro Býky. Když dáte tomuto znamení kus flákoty, stane se z něj zvíře. Bude naštvaný, agresivní a útočný. Také bude mít pocit, že ví vše nejlíp a může vás poučovat. Pokud se budete chtít vyhnout hádce, rozhodně se s ním nepřete.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by se měly vyvarovat mléčným výrobkům, které jejich tělo zahleňují a toto znamení se pak cítí těžce a bez energie. Sice mléčné výrobky dodávají tělu vápník, ale Panny by ho měly přijímat jinou formou. Ideálním řešením by pro ně měly být doplňky stravy s obsahem vápníku.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi si musí odpustit jahody. Toto ovoce není pro jejich tělo vhodné, má totiž hodně vitamínu C a je agresivní, což Kozorozi nezvládají. Většinou po nich otečou a na kůži se jim udělá nepříjemná svědivá vyrážka. Jahody by neměli jíst ani v produktech jako jsou jogurty, koláče či třeba ovocné knedlíky.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci by měli zapomenout na okurky a to jakékoliv. Ať už se jedná o nakládačky, hadovky nebo salátové okurky, žádné z nich nejsou pro jejich tělo vhodné. Vláknina v nich obsažená není pro Blížence přínosná, ale naopak jim způsobuje nadýmání a bolesti žaludku. Když se této zelenině vyhnou, uleví se jim i jejich žaludku.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy milují zmrzlinu a celé léto ji pojídají po tunách, což je vysloveně špatně. Jsou pak překvapené, že jim je celé léto těžko a špatně od žaludku. Měly by si tedy zmrzliny, a především pak ty smetanové, odpustit. Když už se budou chtít nějakou zmrzlinou zchladit, ať volí ovocný sorbet, ten jim uškodí nejméně.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři nesmí jíst tučné maso, protože ho jejich žaludek nezvládá trávit a zpracovat, tudíž se jim hned po jeho pozření obrací a Vodnáři pak mají pocit na zvracení. Ano, je to opravdu z tučného masa, takže zapomeňte na výpečky, bůček i krkovici, ale sáhněte raději po drůbeži nebo rybách. Ideální je pro vás pak sója a jiné luštěniny.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci ať se při nákupech vyhnou rýži. Rýže pro ně není ani zdravá, ani vhodná. Nejen, že jim nechutná, ale nedělá jejich tělu dobře a Raci po ní navíc tloustnou. Rýže tedy do jejich jídelníčku rozhodně nepatří a pokud ji chtějí nějakou přílohou nahradit, měli by zvolit těstoviny nebo kus kus. Také luštěniny jejich tělu prospívají a dělají dobře.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři by neměli jíst nic kořeněného, tudíž by z jejich jídelníčku měl zmizet pepř, chilli a další pikantní koření. Mají totiž velmi citlivou slinivku, kterou kořeněná jídla dráždí a Štírům pak není dobře od žaludku. Často také zvrací a nemají pak sílu na běžné denní aktivity. Ať raději koření jen solí a čerstvými bylinkami, ty jejich tělu pomůžou.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby by měly ze svého jídelníčku vyřadit veškeré smažené pokrmy. Mají totiž nejen vysoký cholesterol, ale i slabé tlusté střevo, které konzumace těchto laskomin zatěžuje. Zapomeňte tedy na hranolky, řízky či jiné fast foodové dobroty, které jsou sice v tu chvíli dobré, ale vašemu tělu ani zažívání vůbec nesvědčí.