Máslo je jedním z hlavních elementů české kuchyně. Je to nejpouživanější potravina v českých domácnostech. Věděli jste ale, že i ve vašem oblíbeném produktu, který si každodenně natíráte na chleba, jsou škodlivé látky?

Máslo je zkrátka takový národní poklad. Není divu, hodí se na všechno. Je dobrá samotné na chlebu, dá se používat na rozpálené pánvi, pokud na něm chcete něco smažit a je přísadou do různých pokrmů. Používá se při pečení, vaření i smažení, takže v kuchyni působí jako stálice. Víte, z čeho se vaše máslo ale skládá? Za normálních okolností je máslo složeno z minimálně 80 % mléčného tuku. Zbytek je voda, laktóza a mléčná sušina. Zní to docela akceptovatelně, že? To se ale bohužel mýlíte.

Video o másle ze supermarketů najdete na Youtube kanále BrainMarket:

Zdroj: Youtube

Skrytá tvář másla

S máslem takovým nic špatně není. Problém je, jak je v supermarketu zabalené a skladované. To je zárodkem celého problému. Při výrobě vše začíná. Jeden německý časopis, který kvalitu másla řešil, zjistil, že je v másle až nechutně vysoké množství minerálních olejů. Minerálnímu oleji se také přezdívá ropný olej. Stačí si dát dvě a dvě dohromady a velice rychle zjistíte, že něco není v pořádku. To se děje kvůli tomu, že i když existují normy, kolik minerálního oleje se ve výrobku může objevit, Evropská unie nepenalizuje přebytek. Proto se tato situace nijak neřeší.

Při vybírání másla v supermarketu buďte opatrní, je totiž velice pravděpodobné, že se v něm skrývá ropný olej.

Nesprávné balení

Co dělají minerální oleje ve vašem těle? Velký nepořádek. Ukládají se v těle a jsou často spojovány s rakovinotvornými procesy. Problémem je, že minerální oleje se nevyskytují pouze v másle. Mohou se objevit i v kosmetice a při styku s kůží mohou způsobit nejedno kožní onemocnění. Například dermatitidu, což je sice neinfekční, zato velice nepříjemný kožní ekzém. Jak je možné, že se tyto látky objevují v potravinách? Nejčastěji při balení produktů, kdy se na máslo dostane například uvolněné mazivo ze strojů. Když ne stroje, tak jsou to většinou obaly, které se skládají z všech různých látek, z nichž některé obsahují ropné oleje. Čím déle jsou takto produkty skladovány, tím větší je šance, že se látky dostanou do potravin.

