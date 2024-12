Mikrovlnné trouby jsou běžnou výbavou mnoha domácností. Škodlivost jejího používání netkví v elektromagnetických vlnách, o čemž se dlouho vedly diskuse. Nebezpečí však číhá jinde.

Objev mikrovlnné trouby byl převratnou událostí a stal se moderním hitem výbavy mnoha kuchyní po celém světe. První kusy se na trhu objevily v roce 1947 a tuto moderní novinku chtěl vlastnit každý, komu byla dostupná.

Postupem času se objevovaly obavy, jestli je její používání vhodné vzhledem k principu, na kterém funguje. Jednalo se o dopady mikrovlnného záření na lidské zdraví a kvalitu potravin, které se v ní připravují. Oba problémy však výdobytek moderní doby ustál.

Objev mikrovlnné trouby byl převratnou událostí a stal se moderním hitem výbavy mnoha kuchyní po celém světě.

Podle Světové zdravotnické organizace WHO nehrozí v tomto ohledu od mikrovlnky žádné nebezpečí, když se správně používá a nespojuje se ani s obávaným šířením nebezpečného množství radioaktivity. A ve srovnání s jinými druhy tepelných úprav nepřicházejí potraviny ani o své nutriční vlastnosti, protože se jedná o rychlejší úpravu s menším vypařováním tekutin. Momentálně má však mikrovlnka na svém kontě další „černý puntík“, protože vědci odhalili, čím je značně riziková pro lidské zdraví.

V čem tkví problém

Vědci ze španělské biotechnologické univerzity Darwin Bioprospecting Excellence a University of Valencia pod vedením generálního ředitele Manuela Porcara zjistili, že uvnitř mikrovlnek se nachází svět plný nebezpečných bakterií, které jsou rezistentní jak vlivu elektromagnetického záření, tak i vysokým teplotám, které se při provozu spotřebiče mnohokrát za den vyskytují.

Jak výzkum probíhal

Mikrobioložka Alba Iglesiasová společně s kolegy odebrali vzorky z 30 mikrovlnných trub, a to nejen v domácnostech, ale i v kancelářích a také v laboratořích. Schválně se zaměřili na rozdílná prostředí, aby zjistili, co přesně je důvodem vzniku „ekosystému“ bakterií v mikrovlnných troubách, které jsou v nich schopné dlouhodobě přežívat. Jestli se jedná o to, k čemu jsou využívané, tedy co konkrétně se v nich ohřívá, anebo je hlavním faktorem samotné mikrovlnné záření.

Jasný výsledek

Odborníci zmapovali 747 různých skupin bakterií, z nichž nejčastější byly Firmicutes, Actinobacteria a Proteobacteria. Zjištěné mikrobiální kolonie z mikrovlnek z jednotlivých prostředí následně porovnali a bylo zřetelné, že v laboratorních kusech byly ve větší míře bakterie, které jsou neškodné, kdežto v těch, kde se ohřívá jídlo, představují lidskému zdraví mnohem větší nebezpečí.

Po každém použití je nutné mikrovlnku řádně omýt nejen vlhkým hadříkem, ale i ošetřit silným dezinfekčním prostředkem.

V největším množství se jednalo o mikroby z lidské pokožky, které reprezentují neškodné rody Bacillus, Micrococcus a Staphylococcus, ale i bakterie, které vyvolávají nežádoucí infekční nemoci jako například Pseudomonas, Enterobacter nebo Klebsiella. Výsledky zkoumání uvádí studie publikovaná v časopise Frontiers in Microbiology.

Maximální čistota na prvním místě

Jak tomuto problému čelit a chránit si zdraví? Manuel Porcar řekl: „Bakterie v domácích mikrovlnkách mohou být patogenní, i když ne více než ty, které se nacházejí na jiných místech v kuchyni. Měli bychom mikrovlnnou troubu čistit stejně jako jakýkoli jiný povrch v kuchyni, protože naše práce ukazuje, že mikrovlny vůbec neodstraňují mikrobiální kontaminaci, což bylo poněkud neočekávané.“

Je tedy nutné nezanedbávat maximální údržbu mikrovlnné trouby, po každém použití ji řádně omýt nejen vlhkým hadříkem, ale i ošetřit silným dezinfekčním prostředkem, aby se růstu nežádoucích bakterií co nejvíce zabránilo. Jinak raději tento spotřebič z domácnosti vyřaďte.

