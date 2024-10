Je možné, aby oblíbený doplněk stravy mohl uškodit? Zdá se, že tomu tak opravdu je. Není sice zcela jasné proč, nicméně rozsáhlá studie ukazuje, že doplňky stravy nejsou pro každého.

Stačí spolknout pilulku? Jistě tušíte, že tak jednoduché to nebude. Také o rybím oleji se celá léta mělo za to, že je pramenem zdraví a zázrakem přírody na všechny možné neduhy. Možná to tak doopravdy je, jenže kapsle obsahující rybí olej, zázraky na počkání slíbit nemohou, a dokonce mohou i ublížit.

Z příspěvku z YouTube kanálu Cukrfree se dozvíte víc o vitaminech a doplňcích stravy. Na otázky ohledně těchto přípravků odpovídala MUDr. Jana Čepová, MBA, Ph.D. z Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

I rybí tuk může uškodit

Co tedy prozradil britský výzkum tak strašlivého od doplňcích stravy? Jak už bylo řečeno, konkrétně šlo o studii týkající se rybího oleje, respektive užívání rybího doleje jako stravovacího doplňku. Konktrétně šlo o studii publikovanou v BMJ Journals v květnu tohoto roku s názvem „Pravidelné užívání doplňků stravy s rybím tukem a průběh kardiovaskulárních onemocnění: prospektivní kohortová studie“.

K analýze bylo použito informací o 415 737 pacientech ve věku mezi 40 a 69 roky, které sbírala UK Biobank po dobu dvanácti let. Z výsledků vyplívá, že rybí tuk pomáhá, ale i škodí.

Rybí olej je doporučovaný především pro snížení hladiny triglyceridů v krvi. Tyto jsou totiž spojovány s fibrilací srdečních síní, potažmo rizikem dalších kardiovaskulárních obtíží jako je krevní sraženina, mrtvice či srdeční selhání. A zdá se, že nemocným skutečně pomáhá, opak ale mohou očekávat zdraví.

Komu škodí rybí tuk ve formě potravinového doplňku?

Ze zmíněné studie vyplývá, že rybí tuk může u zdravých pacientů naopak zvýšit výskyt těchto zdravotních problémů. Zdraví, kteří se s kardiovaskulárními onemocněními nepotýkali, naopak po každodenní konzumaci doplňků stravy s rybím olejem měli vyšší riziko fibrilace síní o 13 procent a mozkové mrtvice o 5 procent. I když se může zdát, že jde o poměrně nízká čísla, nutné je vzít v potaz, že zdravým lidem se patrně konzumací rybího oleje v kapslích zdraví zhoršilo, což je nepochybně alarmující.

Ač šlo o studii rozsáhlou, není zatím dostatečně objasněné co, respektive jaké mechanismy stojí za těmito výsledky. I vědci v závěru studie podotýkají, že je zapotřebí dalšího zkoumání vlivu rybího oleje. Není ani jasné, zda je pouze o rybí olej ve formě potravinového doplňku a zda právě to je problematické.

Lékaři a další odborníci nicméně nabádají získávat rybí tuk buď konzumací ryb nebo se zaměřit na omega-3 mastné kyseliny z jiných zdrojů. Ty jsou totiž obsažené také ve leněních semínkách a oleji, chia a konopných semínkách, vlašských ořeších, ale i spirulině či mořských řasách.

Zdroje: edition.cnn.com, bmjmedicine.bmj.com