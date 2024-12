Který zlozvyk to asi bude? A není jich víc? I to je možné nebo spíš jisté! Nekomplikujte si život špatnými návyky a naučte se usínat spokojeně a klidně.

Spánek je nesmírně důležitý, ale přesto si škodíme zlozvyky

Spánek často opomíjíme, posouváme záměrně hodinu, kdy se odebereme na kutě a prochází nám to, jen když jsme opravdu mladí a v dobré kondici. Jenže ani tehdy ani dnes to není dobrý nápad. Spánek totiž hraje neviditelnou, ale velmi důležitou roli v tom, jaký život budeme žít, a to nejen zítřejšího rána.

O spánku a jeho dostatečnosti a kvalitě se říká všelicos. Toto téma velmi pěkně a zajímavě zpracovali také autoři příspěvku z YouTube kanálu iVysílání, které spadá pod Českou televizi.

Zdroj: Youtube

Jsme dostatečně odpočatí?

V Česku máme poměrně dost vžitý názor, že spánek je třeba nepodceňovat, a především malé děti a dospívající nutíme k dostatečnému odpočinku, což se nám vrátí v podobě neúnosně brzkého vstávání o víkendech.

Pokud jste ale sledovali videopříspěvek, pak víte, že to je důkaz dostatečného spánkového režimu. To je dost pozitivní, a proto palec nahoru každému rodiči, jehož děti se o víkendech budí šťastné a odpočaté už v šest!

Usínání a dostatečná regenerace ve spánku jsou však problematičtější s každým přibývajícím rokem. Někdy jde pouze o dočasné narušení rutiny, které se časem upraví či změní zpět ke starému, jindy problémy přetrvávají a pak, babo raď!

I když se jistě můžete obrátit i na babské rady, doporučující teplé mléko a med, jejichž účinnost byla prokázaná už také vědecky, mnohem důležitější je neházet si klacky pod nohy a snažit se zavést takový rytmus, který nám dovolí lépe usínat i kvalitněji spát.

Odpočinek je ale v tomto případě velmi obsáhlý pojem. Tělo potřebuje spánek k regeneraci různorodých buněk, správné fungování mozku, posílení imunity, hormonální stabilitu, zdraví srdce, efektivní metabolismus, fyzické i duševní zdraví. Spánek je nezbytný pro tvorbu svalové hmoty po tréninku, ale také snahu o hubnutí.

Jak škodíme vlastnímu usínání i klidnému odpočinku?

Který zlozvyk je brutálně škodlivý? Dnes se nejvíc mluví o modrém světle čili civění na obrazovku televizorů, mobilů či počítačů. To, že modré světlo škodí, je známá věc a pokud se nechcete zcela vzdávat koukání na všechny ty zajímavé pořady v televizi či novinkách online světa, pak se od nich odpoutejte alespoň 60 minut před tím, než skočíte do postele, abyste si konečně odpočinuli. Hodina, kdy přirozenou tvorbu melatoninu nenarušuje modré světlo, by měla být dostatečně dlouhou dobou na to, aby se vám podařilo lépe usnout.

Ale rozhodně to není vše. Zvykli jsme si být ohromně flexibilní. Pracujeme, ale také holdujeme volnočasovým aktivitám, kdy nás napadne. Večerka se tak posouvá tu o hodinu později, jindy o kousek dřív. Ani to není dobrý nápad i v případě, že máte dost času na spánek. Ani o víkendech byste neměli měnit večerku. Vaše tělo si mnohem lépe zvykne na stabilní čas ke spánku, a to i během víkendů.

Dokonce to platí i pro sovy čili osoby, které jsou přirozeně aktivnější odpoledne a večer. Pokud vás vstávání do práce či školy nutí jít spát dřív, naučte se to a dodržujete stejný rytmus celý týden. Konstantní čas, kdy se odeberete do lůžka, i kdy budete vstávat, je zdravější. Dostatečně dlouhá doba ke spánku je totiž nenahraditelná.

Mezi problematické návyky patří ale také konzumace těžkých jídel nebo pití kávy večer. I malé slabé kafe má vliv na srdeční tep. Obvykle jde o 3 až 5 hodin. Čas nelze stanovit přesně, protože to není závislé jen na množství kofeinu, ale také individuální citlivosti každého organismu.

Odborníci také připomínají, že mezi dobré zvyky patří vystavit se dennímu světlu, alespoň půlhodiny denně. To je náročnější během zimních dnů, ale právě velmi důležité pro přirozenou regulaci těla a spánkových rytmů. Stejně jako chladnější, pohodlná a tmavá ložnice, kde vás nebude rušit světlo ani nic dalšího.

Zdroje: verywellhealth.com, nhlbi.nih.gov