Rozpusťte skořápky v jablečném octě. Získáte elixír podobný framykoinu

Máte-li rádi přírodní kosmetiku, pak se nebojte použít i podomácku vyrobené přípravky k očistě pokožky. Vaječné skořápky neházejte do koše a raději si z nich s pomocí octa připravte vynikající tonikum, které vaši pleť rozzáří. Abrazivní prášek ze skořápek se hodí k očistě pleti i omlazení.

Vaječné skořápky jsou skvělé abrazivum

Vaječné skořápky lze využít všelijak. Jsou tvořeny téměř výlučně z vápníku, je to materiál přírodní a díky tvrdosti, ale také křehkosti, jej můžete použít jako abrazivní materiál. Na tom není vůbec nic divného. V průmyslově vyráběné kosmetice běžně najdeme drcená zrnka kávy, skořápky mandlí, krystalky soli či cukru. Vaječné skořápky můžete použít stejným způsobem a dobře podrcené se hodí do jakékoli domácí masky či čistícího krému. Než skořápky podrtíte, ujistěte se, že jsou skutečně čisté. Můžete je povařit ve vodě, nebo je dejte na minutu do mikrovlnky. Jde jen o to, abyste skořápky zbavili případných živých organizmů či kultur.

Vaječné skořápky snadno rozdrtíme v hmoždíři. Zdroj: ThamKC / Shutterstock.com

Z vaječných skořápek uděláte peeling i doma

Vaječné skořápky je potřeba podrtit na velmi jemný prášek. S tím vám pomůže obyčejný mixér, ale také hmoždíř Nebojte se rozemlít vaječné skořápky najemno. K masírování obličeje není potřeba nějaké hrubé síly ani velkých kusů abrazivního materiálu. Naopak. Jemný prášek bude účinný a pleť nepoškrábe. Abrazivní prášek můžete přidat do jakéhokoli krému nebo masky, kterou používáte, anebo si připravte vlastní.

Najemno drcené skořápky můžete přidat do jakékoli masky či krému. Zdroj: Arturs Budkevics / Shutterstock.com

Domácí peelingy s drcenými vaječnými skořápkami

Na očistu pleti se doporučují vyšlehaný vaječný bílek, bílý jogurt, gel z aloe nebo třeba med. Takové masky není potřeba velké množství. I troškou můžete pomalu promasírovat celý obličej. Dejte si pozor na jemnou kůži v okolí očí, případné ranky v obličeji či rty. Nikdy zbytečně netlačte, i jemné krouživé pohyby vyčistí pleť na jedničku.

Co s pletí po peelingu?

Připravte se na to, že po očistě bude třeba opláchnout obličej vlažnou vodou, osušit čistým ručníkem a aplikovat výživný krém. Pokožka obličeje bude velmi napnutá. Pokud jste ji podráždili nepřiměřeným tlakem, zbytečně se jí nedotýkejte a aplikujte krém se zinkem nebo jiný hojivý krém, který pomůže pokožce k rychlému zklidnění. Očistu můžete podpořit také domácím tonikem.

Napjatá a očištěná pokožka obličeje potřebuje krém. Zdroj: ipag collection / Shutterstock.com

Tonikum ze skořápek a octa funguje jako framykoin

Z vaječných skořápek a jablečného octa si také můžete jednoduše připravit tonikum k očistě pokožky obličeje. Čisté skořápky ze dvou vajec zalijte půl hrnkem jablečného octa a nechejte v uzavřené sklenici rozpustit. Obvykle to trvá pět dní. Vzniklé tonikum nanášejte na obličej bavlněným tamponkem jemným tupováním. Vyhněte se rozhodně poraněním. Ocet i v malé rance by vás pekelně pálil. Pokud se tak přeci jen stane, pak se alespoň poranění rychleji zahojí. Tonikum je výborné na očištění pleti od nečistot, na akné, ale i proti lupům a dalším problémům skalpu.

Připravte si vlastní tonikum z jablečného octa a vaječných skořápek. Zdroj: shutterstock.com

