Víte o tom, že se skořápky používají, ale nevíte proč a nač? Nebo je rádi uplatníte v domácnosti a chcete vědět, jestli neexistuje ještě nějaký jiný, vámi doposud nevyzkoušený, způsob?

Vaječné skořápky určitě nevyhazujte

Vaječné skořápky jsou úžasným zdrojem vápníku, který má velký význam pro všechno živé. Jistě tušíte, že vápník je důležitý pro lidský organismus, stejně tak pro zvířata, ale i rostliny, i když to není jeden z hlavních minerálů, které jsou součástí hnojiv. Co s vaječnými skořápkami? Upéct, podrtit a pak?

O tom, jak využít vaječné skořápky vám poví něco také autorka příspěvku z YouTube kanálu Rain Country, která skořápky používá jako doplněk stravy.

Zdroj: Youtube

Zdroj vápníku pro nás, zvířata i rostliny

Ano, i lidé mohou pozřít mleté vaječné skořápky, a právě i z tohoto důvodu je vhodné, aby očištěné skořápky prošly alespoň krátkým zahřátím, protože mohou být kontaminované různými mikroorganismy a patogeny.

Pokud se rozhodnete mleté skořápky podávat zvířatům, patrně by si jejich těla dokázala poradit s případnými nečistotami, nicméně pečením v troubě nebo mikrovlnce či povařením rozhodně nic nepokazíte. Doporučuje se vystavit skořápky teplotě okolo 120 °C na alespoň 10 minut.

Protože skořápkové střepy jsou až příliš ostré, rozhodně je pomelte na co nejjemnější prášek a přidávejte po troškách do jídla.

Vápník pro ženy nad padesát

Co se týče používání mletých skořápek jako doplňku stravy, důležité je také vědět, že vápník může organismus lépe absorbovat, pokud má zároveň dostatek vitaminu D. Ten může vaše tělo vyprodukovat díky pobytu na slunci nebo získat z ryb jako jsou makrely nebo lososi.

Trávení vápníku napomáhá hořčík, který obsahují především semínka a ořechy, ale i zelená listová zelenina. Pro vstřebání vápníku je nutný také vitamin K, který je obsažen jednak v zelené listové zelenině, brokolici, kapustě či zelí, ale také ve kvašených pokrmech i potravinách živočišného původu jako jsou vnitřnosti či vaječný žloutek.

Vápník obecně může pomoci zdraví chrupu a kostí, nicméně se má za to, že vápník ze skořápek je tělem špatně absorbovatelný a spoléhat se pouze na skořápky jako zdroj vápníku rozhodně není rozumné. Pokud se snažíte vyhnout mléčným výrobkům, existuje celá řada jiných na vápník bohatých potravin, které můžete směle zařadit do vašeho jídelníčku.

close info Shutterstock zoom_in Vaječné skořápky ocení i rostliny.

Vaječné skořápky v zahradě

Skořápky v jakékoli formě můžete rozhodně použít na zahradě. To nejmenší, co můžete udělat, je přidat skořápky do kompostu, zahrabat je k rostlinám nebo drtí či práškem posypat půdu v blízkosti rostlin.

Vápníkem můžete obohatit půdu také v záhonech nebo nádobách, kde pěstujete rajčata. Tím můžete částečně předejít deficitu kalcia, který se projevuje hnědnutím plodů od špičky. Vápník prospěje i paprikám, lilkům, cuketám a okurkám, košťálové zelenině a melounům. Z okrasných rostlin vápník ocení především růže a pivoňky.

Střepy z vaječných skořápek se používají také jako bariéra proti slimákům a plzákům. Můžete si je tedy schraňovat přes zimu a s novou sezonou sypat souvislý kruh kolem sazeniček, které na slimáky trpí nejvíc.

V předjaří se někdy používají vaječné skořápky také jako nádobky na semenáčky. Předpěstování v nich je stejné jako při použití malých kontejnerů, při výsadbě pak stačí skořápku jemně stisknout před zasazením.

Zdroje: nasezahrada.com, living.iprima.cz