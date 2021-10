Nevyhazujte skořápky z vlašských ořechů. Naše babičky je naplno využívaly

Tvrdé skořápky z vlašských ořechů využíváme pro tvorbu zimních dekorací nebo vánočních lodiček. Dají se ale použít i jinak. Mají léčivé účinky, čistí kůži a ocení je také rostliny na zahradě. Jak využít skořápky z vlašských ořechů?

Ořešák královský je jeden z nejtypičtějších stromů, který v Česku najdeme. Jeho plody, vlašské ořechy, se staly symbolem Vánoc. Z nutričního hlediska je můžeme zařadit mezi superpotraviny. Jsou důležitým zdrojem vitamínu E a Omega-3 mastných kyselin. „Ve 100 g ořechů je obsaženo: 60 g tuků, 18,5 g bílkovin, 170 mg hořčíku, 95 mg vápníku, 500 mg draslíku, 1,4 mg mědi, 3,0 mg manganu, 2,7 mg zinku. Dalšími prospěšnými látkami jsou vitamíny B6 (pyridoxin) a B2 (riboflavin), tiamin a biotin (látka, která má pozitivní vliv na kvalitu nehtů a vlasů)," píše na svém webu Státní zemědělská potravinářská inspekce. V lidovém léčitelství se využívá nejen plod, ale také listy nebo skořápky. Obal vlašských ořechů je bohatý na fosfor, draslík, sodík, železo, zinek, mangan, vápník, hořčík a měď. Funguje tedy jako přírodní hnojivo nebo lék proti různým neduhům.

Čaj se skořápek vlašských ořechů. Zdroj: mirzamlk/Shutterstock.com

Hnojivo ze skořápek

Skořápky nadrťte na menší kousky a zasypejte jimi zeminu. Vytvoříte si tak účinný mulč, který se bude postupně rozkládat a do půdy uvolňovat potřebné živiny. Z nadrcených skořápek si můžete vytvořit i drenáž, kterou vložíte na dno květináče.

Ořechový čaj proti nachlazení

Proti kašli a nachlazení skvěle působí ořechový čaj. Budete potřebovat dvě hrsti skořápek vlašských ořechů, půl litru vody, kousek celé skořice, popř. několik plodů šípku. Vyberte čisté skořápky bez tmavých skvrn a propláchněte je v cedníku. Poté je vložte, společně s pár kousky plodů šípku a skořicí, do hrnce s vodou a nechte je louhovat do druhého dne. Další den je vařte cca 15 minut. Čaj by měl mít krásně hnědo-zlatou barvu. Nechte ho zchladnout, dochuťte medem a užívejte alespoň dvakrát denně.

Při nedostatku jodu

Dva a půl šálku čistých skořápek zalijte dvěma šálky vody a zvolna je vařte 20 minut. Jeden šálek čaje užívejte 3x denně po dobu 14 dnů.

Peeling na zuby i tělo

Vyrobte si ekologický peeling, který rozzáří vaši pokožky i zuby. Stačí, když skořápky nadrtíte na co nejjemnější prášek. Zalijte ho trochou olivového nebo kokosového oleje a vmasírujte do pokožky. Na obličeji vynechte oblast kolem očí. Poté opláchněte. Prášek můžete přidat i do zubní pasty, pomůže vám vyčistit zubní plak.

Vyrobte si ekologický peeling, který rozzáří vaši pokožky i zuby. Zdroj: Yaroslav Polyak/Shutterstock.com

Na šediny

Odvar ze skořápek funguje proti lupům, regeneruje kořínky vlasů a tónuje je do jemně hnědé barvy. Připravte si odvar ze dvou hrstí skořápek, které cca 20 minut povaříte v půl litru vody. Vlasy si umyjte standardním způsobem. Odvar ze skořápek nechte vychladnout a nalijte ho do rozprašovače nebo konvičky. Vetřete jej do vlasů a již neoplachujte.

