Naše babičky nikdy nevyhazovaly skořápky od ořechů. Dobře věděly proč

Stromy ořešáku se už začaly zabarvovat do žluta a sběr vlašských ořechů vrcholí. Při louskání si vzpomeňte na naše babičky a zužitkujte vše, co se dá!

Plod ořešáku královského, vlašský ořech, je pro některé lidi jako droga. Pokud se dají jádra ořechů v mističce na stůl, zmizí bleskovou rychlostí. Zato dřevnatá skořápka ve většině případů končí v odpadkovém koši, což je ale docela škoda. Ono se s ní dá krásně kouzlit. A nejen s ní, neboť se dají využít i listy ořešáku. A možná budete překvapení, že nejen ke konzumaci.

Z ořešáku se dá využít listí, plody i jádra. Zdroj: PENG TIANLI / Shutterstock

Jádra, studnice cenných látek

Vlašské ořechy se konzumovaly již v mladší době kamenné. Mnozí je mají spojené s obdobím Vánoc, kdy se jádra hojně využívají k přípravě těst na vánoční cukroví.

Jádra obsahují vysoké množství zdravých tuků, najdete v nich i vitamíny skupiny B, vitamín E, hořčík, zinek či měď. Konzumace ořechů kladně ovlivňuje kardiovaskulární a nervový systém, krevní tlak, zlepšují metabolismus a dokonce podporují hubnoucí proces.

Jádra se nevyužívají jen ke konzumaci, ale zrenovují například dřevěný poškrábaný nábytek. Stačí rozlousknout ořech, vzít si do ruky kousek jádra a jemnými krouživými pohyby přejíždět po škrábancích. Jádro obsahuje olej, který se při mírném tlaku uvolní a rýhy zacelí.

Vlašské ořechy přispívají k detoxikaci celého těla a játra dokonale zbavují škodlivin. Zdroj: shutterstock.com

Čaj ze skořápek vlašských ořechů

Nebudeme si nic nalhávat, skořápky putují převážně do koše. Ano, na podzim a ve vánočním období s nimi dekorujeme náš domov. Ať už je to miska naaranžovaná s dýněmi nebo jablíčky, věnec či lodičky se svíčkou nachystané na Vánoce. Ale skořápky se hodí i k dalším zajímavým činnostem!

Než se do toho pustíme, připomínáme, že skořápky z ořešáku nepatří do kompostu, ani se z nich nedoporučuje vytvořit mulč, neboť obsahují množství juglonu a hydrojuglonu, ze kterého by rostliny dvakrát radost neměly.

Co si ale připravit můžete, je čaj proti nachlazení. Jeho příprava je jednoduchá. Přibližně dvanáct skořápek pečlivě omyjte, poté je přelijte půl litrem vařící vody a nechte odpočívat přes noc. Druhý den jen sceďte, ohřejte a přidejte med, pokud ho tedy máte rádi.

Podzimní nachlazení známe všichni. Provázejí ho rýma, kašel, únava a někdy i horečka. Zkuste pít čaj ze skořápek vlašských ořechů. Zdroj: profimedia.cz

Jelikož skořápky obsahují jód a ne zrovna zanedbatelné množství, může si člověk, který trpí jeho nedostatkem, nachystat odvar, který se pije před každým jídlem (max. 4 měsíce). Připravte si dva a půl hrnečku omytých skořápek a povařte je chvilku ve dvou šálcích vody. Sceďte, nechte vychladnout k poživatelnosti a můžete začít popíjet.

Listy z ořešáku

I listy se dají výborně využít! Brunetky je mohou zkusit jako přírodní přeliv na vlasy. Hned na začátku upozorňujeme, že pokud se na vašich vlasech již objevily šediny, výluh nepoužívejte, vypadali byste jak vodník Česílko, protože by se šedivé vlasy obarvily nazeleno. Připravte si odvar, nechte ho vychladnout, vlasy jím přelijte a nechte působit cca 20 minut. Následně umyjte běžným způsobem. Vlasy budou zářit a budou plné života!

Listy mají další rozmanité využití, například se přidávají do koupele, využívají se k masáži, na akné, při plísních nehtů, na omrzliny nebo proti lupům.

Zdroje: www.bylinkovo.cz, www.jaktak.cz, www.kupi.cz