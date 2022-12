Spalovač tuku a čistič střev: Svařte ve správném poměru skořici a bobkový list

Slyšeli jste už o tom, jak je kombinace skořice a bobkového listu skvělá pro redukci váhy? I když jsou to ingredience nenejvýš zajímavé, hubout za vás nebudou, ale významě mohou napomoci. Jak to funguje a co můžete od skořice a bobkového listu očekávat?

Zdroje: www.rehabilitace.info, varimedobroty.cz

Hubněte chytře a pomalu

Hledáte rychlý způsob jak zhubnout? Nehledejte! Rychlé hubnutí je také zaručená cesta k několika kilům navíc. Obávaný jojo efekt je pro tělo vlastně přirozený, jelikož organismus co nejrychleji potřebuje ztrátu na váze dotáhnout a nejlépe se ještě nachystat na případné další „strádání“.

Právě čaj ze skořice a bobkového listu se pro takové rychlé shazování hodí, ale opravdu není vhodné nechat se k takové redukční dietě zlákat. Použijte čaj ze skořice a bobkového listu chytře. Podpořte pomalé hubnutí dostatkem pohybu i správným pitným režimem, do kterého zahrnete tento čaj.

Skořice vám může pomoci hubnout. Zdroj: Profimedia

Jak organismu pospívá skořice

Skořice podporuje trávení a látky v ní obsažené snižují chuť k jídlu, reguluje hladinu krevních cukrů a ovlivňuje také to, jak tělo pracuje s inzulínem. Skořice je skvělý podpůrný prostředek při redukční dietě z mnoha důvodů. Napomáhá také ke zdravému odvodnění, reguluje hladinu cholesterolu a co bývá největším lákadlem při hubnutí, významně urychluje hubnutí především v oblasti břicha.

Vyzkušejte lahodný skořicový čaj samotný nebo v kombinaci s bobkovým listem. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock

Proč je bobkový list zajímavý?

Podívejte se na toto krátké video, kde autorka Elli Staníková vyzdvihuje účinky bobkového listu:

Také bobkový list působí pozitivně na organismus, a to velmi podobně jako skořice. Také reguluje krevní cukry, podporuje fungování zažívacího systému i vyprazdňování.

Bobkový list lze použít i do čaje. Zdroj: Shutterstock

Skořice a bobkový list jsou proto ideální kombinací, která vám rychle vrátí pocit ploššího bříška. Není to však tím, že bychom hubnuli přes noc, ale spíš pročištěním střev, odvodněním a protinadýmavému účinku obou druhů koření.

Čaj ze skořice a bobkového listu

Ideálním poměrem by mělo být 5 bobkových listů a 2 celé tyčinky skořice povařené 5 minut v jednom litru vody. Čaj se doporučuje užívat každé ráno, a pak znova během dne po každém jídle.