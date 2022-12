Účinnou prevenci proti Alzheimerovi máte nejspíš doma. Jak ji maximálně využít?

Věděli jste, že skořice může zabránit tvorbě molekul způsobujících Alzheimerovu chorobu? Přišli na to ve svých studiích výzkumníci z Telavivské univerzity, kteří tím dali novou naději na lepší život miliónům lidí po celém světě.

Profesor biologie z Telavivské univerzity Michael Ovadia se zaměřil na výzkum Alzheimerovy choroby a přišel s nečekaným objevem. Skořice vám může s touto zákeřnou nemocí významně pomoci. Nejprve se ale pojďme podívat na to, co tuto chorobu způsobuje.

„Alzheimerova choroba je způsobena ukládáním malých proteinů, jež nazýváme beta amyloidy. Ty se akumulují v okolí nervových buněk, ve formě dlouhých řetězců, které vytvoří strukturu, podobnou síti. V důsledku toho, jsou nervové buňky vystaveny toxinům, které je nakonec usmrtí," prozradil lékař pro ntdtv.cz.

Tato nemoc se většinou v těle rozvíjí kolem čtyřicítky a projevuje se kolem šedesátky postupnou ztrátou paměti. Výzkum ukázal, že pravidelná konzumace skořice by mohla zabránit tvorbě toxických proteinových řetězců. Je ale nutné ji pravidelně užívat od čtyřicátého roku života.

Skořice je účinnou prevencí Alzheimerovy choroby, tvrdí vědci. Zdroj: Profimedia

Extrakt ze skořice chrání buňky před toxicitou řetězců amyloidů

Výzkum nejprve ukázal, že extrakt ze skořice ochránil buňky před toxicitou řetězců amyloidů. Následně se profesor zaměřil na octomilky. Tyto mušky byly zmutované lidským genem způsobujícím Alzheimerovu chorobu. Následně dostaly skořicový extrakt.

„Bylo to k neuvěření, ale chování těch much nakažených Alzheimerovou chorobou, se úžasně změnilo, potom, co to snědly. Byly skoro jako normální mouchy. Jednoduchými metodami testujeme, jestli si mouchy něco pamatují," prozradil profesor Segal z Telavivské univerzity.

Aby člověk předešel vývoji Alzheimerovy choroby, měl by brát deset až dvacet gramů skořice denně, ne více.

Ve skořici jsou však i toxické látky, tudíž dodržujte množství

"V surové skořici jsou totiž i toxické látky, jednou z nich je kumarin. Pokud někdo pozře jejich velké množství, může si tak způsobit otravu jater. Naštěstí se kumarin nerozpouští ve vodním roztoku, který používáme k extrakci aktivního materiálu ze surové skořice," řekl dále Ovadia, který pije čaj ze skořice každý den.

Čaj ze skořice bychom od 40 let měli pít denně. Zdroj: Shutterstock

Nyní se odborníci snaží prokázat, že užívání skořice po čtyřicítce zabrání propuknutí Alzheimerovy choroby v šedesáti letech. Doufejme tedy, že se jim to podaří brzy a dojde k revolučnímu průlomu pro spoustu lidí po celém světě.

Na video, jak využít skořici v boji s Alzheimerovou chorobou, se podívejte zde:

Zdroj: www.youtube.com, www.ntdtv.cz