Jak užívat správně skořici na hubnutí?

Skořice je nejen oblíbeným voňavým kořením, ale také významnou léčivou potravinou. Pokud ji budete konzumovat denně, budete zdravější a pomůže vám s redukcí hmotnosti. Jak skořici užívat?

Dva druhy skořice

Na světe existují dva druhy skořice. Cejlonská neboli pravá (Cinnamomum verum) pocházející ze Srí Lanky a Cassia neboli čínská skořice (Cinnamomum aromaticum) pocházející z Číny. Druhá zmíněná je běžnější, levnější, méně aromatická, ale také méně kvalitní než pravá skořice. Obsahuje také více sloučeniny zvané kumarin, která ve vyšších dávkách způsobuje krvácení a bolesti hlavy nebo poškození jater. Kumariny mají také mutagenní a karcinogenní účinky. Plánujte-li tedy pravidelnou konzumaci tohoto koření, dejte přednost raději Cejlonské skořici. Poznáte ji lehce. Smotek vypadá jako doutník. Kilo této skořice pořídíte přibližně za 1000 korun.

Pravá Cejlonská skořice. Zdroj: lidante/Shutterstock.com

Zdravotní benefity

Skořice byla ceněným kořením již ve Starém Egyptě, kdy byla používána k balzamování. V době Římské říše byla 15krát dražší než stříbro a ve Středověku byla již hojně využívána k léčbě kašle a artritidy. Se skořicí je spojena řada léčivých vlastností. Výzkumy potvrzují, že má antimikrobiální a antiparazitické účinky. Obsahuje také antioxidanty, takže pomáhá s hojením ran, snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu.

Skořice a med podporují hubnutí

Japonská studie publikovaná v časopise Journal of Nutritional Science and Vitaminology v roce 2012 naznačila, že skořice snižuje viscerální tuk u myší. Látky v koření mají také schopnost zrychlit metabolismus, zlepšují funkci inzulínu a pomáhají překonat chuť na jídlo. Podle docenta výživy na Katedře výživy a dietetiky Fakulty spojených zdravotnických věd Univerzity Chulalongkorn Sirichaia Adisakwattany „látky obsažené ve skořici zasahují do činnosti trávících enzymů, což zpomaluje rozklad sacharidů v trávicím traktu." To snižuje množství glukózy vstupující z jídla do krve.

Dietologové doporučují konzumovat skořici společně s medem. Ten má schopnost aktivovat hormony, které potlačují chuť k jídlu. Pomáhá také zrychlit metabolismus a studie naznačují, že snižuje hladinu triglyceridů a cholesterolu.

Jak si připravit skořicovo-medový čaj

Skořicový čaj si můžete připravit několika způsoby. Nasypejte půl čajové lžičky skořice do horké vody, zamíchejte a nechte vychladnout. Poté přidejte čajovou lžičku surového medu. Pokud máte celou skořici, tyčinku vložte do hrnku, zalijte vroucí vodou a nechte louhovat alespoň 15 minut.

Skořicovo-medový čaj podporuje hubnutí. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Kdy skořicový nápoj konzumovat

Nápoj si můžete dát ráno na lačno. Zrychlíte si metabolismus a zlepšíte trávení. Pokud držíte přerušovaný půst, dejte si ho jako první pokrm v okně. Vypít ho můžete i mezi jídly. Omezíte tím chutě na nezdravou svačinu. Podobně funguje i před spaním nebo večer, trpíte-li nočním přejídáním. Čaj je také efektní před tréninkem. Dodá vám potřebnou energii.

Kolik skořice užívat, aby to bylo bezpečné

Výše zmíněné zdravotní benefity mají oba dva druhy skořice. Čínské skořice užívejte maximálně půl polévkové lžíce (0,5 - 2 gramy) denně. Cejlonské můžete konzumovat více. Až 1 polévkovou lžíci (cca 5 gramů) denně.

