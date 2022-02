Jak využít skořici na hubnutí i snížení cholesterolu?

Vůně skořice nám připomíná hlavně vánoční svátky, věděli jste ale, že vám tohle zázračné koření může dopomoci k ideální postavě a zlepšit zdravotní stav? Čaj ze skořice nejen rozpustí tuky na břiše a sníží cholesterol, ale navíc i výborně chutná.

Zdroje: Wikipedie, bezhladoveni.cz, uspesna-lecba.cz

Původ voňavého koření



Skořice je koření získávané z větví tropických stromů rodu Cinnamomum. Jejich domovinou je Karibik, jižní Amerika a jihovýchodní Asie. Lidé skořici používali již od roku 2000 před naším letopočtem. Ve starověkém Egyptě patřila mezi vysoce ceněné komodity.

Svitek skořice vzniká seřezáváním stonků skořicovníku. Vnitřní kůru následně výrobci extrahují a odstraní dřevnaté části. Jakmile kůra uschne, vzniklé proužky zavinou do ruliček. Takzvané skořicové tyčinky následně mohou buď rozemlít na skořicový prášek, nebo je prodávat vcelku.

Skořice je koření získávané z větví tropických stromů rodu Cinnamomum. Zdroj: Profimedia

Druhy skořice

Skořici rozdělujeme na dva základní druhy, Cejlonskou a Čínskou.



Cejlonská skořice neboli pravá (Cinnamomum verum) – pochází ze Srí Lanky, je vzácná a poznáte ji podle výraznějšího aroma a vyšší ceny.



Cassia neboli čínská skořice (Cinnamomum aromaticum) – nejběžnější odrůda skořice pocházející z Číny, je výrazně levnější než pravá skořice.



Pokud je to možné, dávejte ideálně přednost pravé cejlonské skořici. Odrůda Cassia obsahuje daleko vyšší podíl sloučeniny kumarin, která může být ve vysokých dávkách dokonce škodlivá. Podle výzkumu je obsah kumarinu v cejlonské skořici podstatně nižší, než u Cassie.

Většina běžných supermarketů ovšem prodává pouze levnější skořici odrůdy Cassia, pravou skořici je třeba vyhledat buď ve specializovaných obchodech s kořením, případně obchodech se zdravou výživou.

Skořice na hubnutí a snížení cholesterolu

Skořice obsahuje antioxidační látky, jako jsou polyfenoly, které chrání tělo před oxidačním poškozením způsobeným volnými radikály. Ve studii, která srovnávala antioxidační aktivitu 26 druhů koření, se skořice ukázala jako jasný vítěz. S velikou převahou dokonce předběhla známé superpotraviny jako česnek či oregano.



Pravidelné užívání skořice dokáže snížit hladinu krevního cukru i cholesterolu v krvi a působit tak proti vzniku diabetu a rozvoji srdečních chorob. Konzumace skořice totiž snižuje množství glukózy, které vstupuje po jídle do krve. Podle studie to funguje tak, že látky obsažené ve skořici zasahují do činnosti mnoha trávicích enzymů, což zpomaluje rozklad sacharidů v trávicím traktu.

Skořice mimo jiné dokáže také snížit některé nepříznivé účinky konzumace potravin s vysokým obsahem tuku a usnadnit tak hubnutí. Zahraniční studie spojila příjem skořice se ztrátou tuku a snížením obvodu pasu. Toto zázračné koření navíc obsahuje významné množství vlákniny, která vám pomůže dosáhnout doporučeného denního příjmu této živiny a navýšit tak pocit sytosti po jídle. Se shazováním kilogramů může pomoci i pozitivní efekt na hladinu glukózy v krvi.

Kromě svých blahodárných vlastností navíc skořice skvěle chutná, takže zařadit ji do jídelníčku by neměl být pro nikoho problém. Z koření si můžete udělat čaj, případně ho přidávat do sladkých i slaných pokrmů.

Zdroj: Profimedia

Benefity a léčivé účinky skořice

*zlepšuje trávení

*při nevolnosti

*proti nachlazení

*odstraňuje bolesti svalů a kloubů

*snižuje projevy revmatismu

*v boji proti infekci

*v boji proti celulitidě

*snižuje špatný cholesterol (ten příznivý ponechává)

*podporuje apetit

*mírní menstruační potíže

*mírní kašel

Skořice Zdroj: Profimedia