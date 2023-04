Co se stane, když si denně na lačno dáte trošku skořice. Cukrovkáři zbystřete

Aromatickou vůni a chuť skořice si nejspíš každý umí představit v kombinaci s jablky, především ve štrúdlu. Toto exotické koření však v sobě skrývá víc, než si umíte představit. Skořice však není jen sladké dochucovadlo pokrmů, ale má také obdivuhodné zdravotní účinky. Co se stane s vaším tělem, když si špetku skořice dáte denně na lačno?

Zakoupit můžete dva druhy skořice, cejlonskou nebo čínskou. Cejlonské skořici se říká také pravá, jelikož je to nejkvalitnější skořice, která existuje. Poznáte ji podle výraznější vůně, ale také o podle něco dražší ceny. Naopak čínská skořice je hrubší, tmavší a značně levnější. Pro zdraví je samozřejmě vhodnější ta pravá, do které se v tomto případě vyplatí investovat. Sami budete mile překvapeni, jak vašemu organismu prospívá.

Jaký vliv má skořice na regulaci krevního oběhu, můžete zjistit z videa:

Lžička skořice na lačno

Určitě se nemusíte bát, že byste si museli dávat samotnou lžičku skořice každé ráno. Postačí, když si ji přidáte do své snídaně. Skořicí můžete posypat horkou kávu, přidat ji do ovocného smoothie, jogurtu i tvarohu. Pokud snídáte pečivo s čajem, pak pro vás máme skvělý tip, jak skořici do své snídaně ideálně zakomponovat. Stačí ji zalít horkou vodou, přidat lžičku medu a zdravý skořicový čaj je připravený!

Koření plné prospěšných látek

Skořice obsahuje tolik zdraví prospěšných látek, že si ji odteď sami budete dávat pravidelně! Je v ní totiž plno bílkovin, vlákniny, sacharidů, ale také minerálů, jako je vápník, železo, hořčík, fosfor, mangan, draslík, měď, zinek, sodík a selen. Dále v ní najdete vitaminy C, E a K, nenasycené mastné kyseliny, silice a betakaroten, který je obzvlášť skvělý na zrak.

Čaj ze skořice a zázvoru s citronem a medem je pro naše tělo zdravotní bombou. Zdroj: shutterstock

Skořice jako superpotravina pro cukrovkáře

Díky svému složení dokáže skořice snížit hladinu krevního cukru a cholesterolu v krvi. Pravidelnou konzumací si tak i zdravý člověk může zajistit prevenci proti vzniku diabetu a rozvoji srdečních chorob. Pokud si tedy dáte skořici na lačno, snížíte tím množství přijímané glukózy z jídla, což se projeví jako podpoření zažívání.

Lepší nálada i kondice

Každodenní užívání skořice má ještě další skvělou výhodu - celkové posílení obranyschopnosti organismu a kondice. Ochrání vás proto před chřipkou a nachlazením. I proto se skořice velmi často objevuje v receptech pro zimní období.

Skořice je neskutečné koření, které umí pomoci. Zdroj: 123RF

Podpora hubnutí

Skořice má rovněž pozitivní účinky na náš metabolismus, který zrychluje. Kromě toho organismus zahřívá a mírní chutě na sladké. Pokud se tedy snažíte zhubnout, je ideální zařadit do svého jídelníčku právě toto koření.

Zdroje: living.iprima.cz, svetzeny.cz, bezhladoveni.cz