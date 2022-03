Ráno snězte na lačno půl lžičky skořice. Dělali to naši předci a věděli proč

Zdravé už dávno neznamená mdlé a bez chuti. Věda pokročila, a tak víme, že i některé velmi chutné a voňavé suroviny jsou skutečně zdraví prospěšné. Mezi takové rozhodně patří skořice. Oblíbené koření je opravdu přínosné pro naše tělo. Víte, proč jíst skořici ráno na lačno?

Skořice je skvělé koření i lék

Víte, v čem je síla voňavé skořice? Je to právě její aroma, které obsahuje látku cinnamaldehyd. Cinnamaldehyd a další látky ve skořici voní a jsou obsaženy v obou druzích používané skořice. Jde v podstatě o kůru skořicovníku, která se seřezává. Stočenou kůru znáte jako velké tvrdé ruličky a prášek vznikne jejich rozemletím. Zatímco Evropané museli za skořicovníky do Cejlonu nebo třeba Číny či Thajska, my dnes najdeme skořici v každém obchodě. Víte, proč ji používat, a to nejen do štrůdlu?

Proč denně užívat skořici nalačno?

Cinnamaldehyd a další látky ve skořici redukují například krvácivost, neboť snižují krevní tlak. Skořice má pozitivní vliv na trávení, štěpení tuků a celkově zlepšuje stav trávícího ústrojí, ať už jde o nadýmání, koliku nebo průjem. Pro silně desinfekční a antibiotické účinky se používá nejen v lidovém léčitelství, ale také zahradničení místo fungicidů a při ošetření řezů na větvích.

Skořice nalačno zažene mnohé neduhy

A proč si dát skořici každý den nalačno? Věda potvrdila, že obsahem antioxidantů strčí skořice do kapsy i některé známé superpotraviny. Pravidelná konzumace skořice snižuje také riziko onemocnění srdce. Díky zlepšení senzitivity na insulin pomáhá cukrovkářům a zdá se, že by mohla hrát také významnou roli v léčbě Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

Jakou skořici užívat?

Pokud chcete maximalizovat účinky skořice a využít její blahodárné účinky na lidský organizmus, vyzkoušejte konzumaci půl lžičky skořice ráno nalačno. Tímto způsobem dáte tělu nejlepší možné podmínky k tomu, aby vstřebalo látky obsažené v tomto vonném koření. Máte-li možnost, užívejte „pravou“ skořici, která sice není běžná v supermarketech, ale můžete ji například najít v obchodech se zdravou výživou. Pravá cejlonská skořice obsahuje jen velmi malé množství látky kumarin, která při předávkování působí potíže. Nicméně půl lžičky denně pro dospělého je bezpečné množství i při použití běžné varianty skořice, která je k dostání ve všech obchodech s potravinami.

